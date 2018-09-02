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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:54

fis

1.) "Пані десь не зі Львова але вже живе на Підголосках. Вона впевнена що це супер район. Пояснює що близько школа і садок, а ще скоро буде маршрутка. На мою реплюку, що там скоро на ту школу і садок буде такий попит що черга буде на пару років вона зреагувала якось апатично. Аналогічно про маршрутку яка там в заторах стояти буде. А от церква їй точно потрібна :).
Це що до питання чи можна буде перепродати. Я гадаю можна буде. В селах ще багато буратін."

2.) "Я дивуюсь чому люди самі не шукають в інтернеті. Я не користувався послугами ріелтора. Покупець заплатила 400$ ріелторам фактично за те що вміють інтернетом користуватись.:)"

:D
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:48

fis
... то правильно Я зрозумів, що ту панянку звів з Вами ріелтор? - і ця "послуга" коштує 400$ :shock:
- рекламу на різних сайтах давали(на яких саме) ?

.... ще б цікаво було прочитати від Вас про отих 10% НЕ ріелторів, які телефонували..... - чому/по яких причинах вони Вам/чи Ви їм "не підійшли"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 278279280281
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