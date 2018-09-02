fis
1.) "Пані десь не зі Львова але вже живе на Підголосках. Вона впевнена що це супер район. Пояснює що близько школа і садок, а ще скоро буде маршрутка. На мою реплюку, що там скоро на ту школу і садок буде такий попит що черга буде на пару років вона зреагувала якось апатично. Аналогічно про маршрутку яка там в заторах стояти буде. А от церква їй точно потрібна .
Це що до питання чи можна буде перепродати. Я гадаю можна буде. В селах ще багато буратін."
2.) "Я дивуюсь чому люди самі не шукають в інтернеті. Я не користувався послугами ріелтора. Покупець заплатила 400$ ріелторам фактично за те що вміють інтернетом користуватись."