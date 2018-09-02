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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282>
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:54

fis

1.) "Пані десь не зі Львова але вже живе на Підголосках. Вона впевнена що це супер район. Пояснює що близько школа і садок, а ще скоро буде маршрутка. На мою реплюку, що там скоро на ту школу і садок буде такий попит що черга буде на пару років вона зреагувала якось апатично. Аналогічно про маршрутку яка там в заторах стояти буде. А от церква їй точно потрібна :).
Це що до питання чи можна буде перепродати. Я гадаю можна буде. В селах ще багато буратін."

2.) "Я дивуюсь чому люди самі не шукають в інтернеті. Я не користувався послугами ріелтора. Покупець заплатила 400$ ріелторам фактично за те що вміють інтернетом користуватись.:)"

:D
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:48

fis
... то правильно Я зрозумів, що ту панянку звів з Вами ріелтор? - і ця "послуга" коштує 400$ :shock:
- рекламу на різних сайтах давали(на яких саме) ?

.... ще б цікаво було прочитати від Вас про отих 10% НЕ ріелторів, які телефонували..... - чому/по яких причинах вони Вам/чи Ви їм "не підійшли"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

За 400 баксів вони ще напевно проконсультували. Але реально всю роботу зробила нотаріус. Квартиру вони з ріелтором перший раз дивились, а потім вже самі. Могли б і прокину ріелторів легко бо договору не мали як я зрозумів.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тих 10% напевно ціна не влаштовувала. Але в основному просто говорили що будуть думати.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:22

fis
Покупець заплатила 400$ ріелторам фактично за те що вміють інтернетом користуватись.

Мало.
Якщо дійсно ріелтор, то менше як за 3% від суми купівлі-продажу не взяли би.
За такі суми ріелтори квартири в оренду здають.
Скоріше, то просто посередник, в якого є гугл.
А так, вітаю з успішним пролажем!

Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:07

  fis написав:Про мій продаж.
Купували однуху щоб здавати але плани змінились. Нема нахнення робити ремонт, а простоювати це добро не мало би. Продав чистими на руки за 30тис., 42,5 метра. Всі витрати разом з податками лягли на покупця. Виставив на продаж десь у середениі вересня.
Цікава річ, дзвонили у 90% випадків ріелтори. Я дивуюсь чому люди самі не шукають в інтернеті. Я не користувався послугами ріелтора. Покупець заплатила 400$ ріелторам фактично за те що вміють інтернетом користуватись.:) Долярчику на замітку як люди роблять гроші.


Щиро вдячний за інфо. та вітаю з продажем.
Якщо не секрет, скільки вийшло профіта у % річних у валюті на інвестицію ?

Дякую
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

За 1.5 роки 7000


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

fis написав:За 1.5 роки 7000


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у о., не відсотків:)



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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Але я зараз мислю перевкластись в новий новобуд тільки може в комерцію


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:53

  fis написав:Але я зараз мислю перевкластись в новий новобуд тільки може в комерцію


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Комерція вимагає діючого юрика. Наскільки це вигідніше в порівнянні до звичайної здачі? Оскільки з профіту треба ще платити податки.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 16 лис, 2018 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР
 
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