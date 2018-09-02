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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:58
fis написав:
fis написав:За 1.5 роки 7000
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у о., не відсотків:)
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Нормально вийшло, біля 20% річних. Продавали по переуступці?
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Львівський БатяР
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