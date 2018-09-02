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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:58

  fis написав:
fis написав:За 1.5 роки 7000


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у о., не відсотків:)



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Нормально вийшло, біля 20% річних. Продавали по переуступці?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:49

"... і будь тут мудрим!" ©

  Lambada написав:Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.

... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН!
- а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало....
- от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну!
===
Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн
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Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27

Львівський БатяР
Продавав вже власність, тобто з податками.
Що ви мали на увазі про комерцію і юриків? Поясніть бо я не в курсі.

Долярчик
На рахунок за 700 тільки котлован, то ви не праві. Є дешевші варіанти. Парус Сіті, наприклад. Там правда однухі по 50 метрів.
fis
 
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  #<1 ... 279280281282
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