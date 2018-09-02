Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:25

Виділені атовцям ділянки біля Львова скупила створена два тижні тому будівельна компанія

Новостворена будівельна компанія «Біт Регіон» стала новим власником 13 гектарів землі між Солонкою і Наварією

У коментарі ZAXID.NET Роман Стебницький пояснив, що придбав землю «на перспективу». Чоловік назвав себе підприємцем, однак не зміг згадати жодного свого реалізованого бізнес-проекту.

За його словами, він поки не збирається нічого будувати на придбаній землі, але й сільським господарством займатися не планує.



Підприємець також відмовився розповісти за скільки він придбав 13 земельних ділянок біля Солонки за 500 м від Наварійського озера. Коментарі атовців, які продали свої ділянки Романові Стебницькому, ZAXID.NET отримати не вдалось.



У січні 2018 року він та ще 19 атовців отримали 20 ділянок по 1 га нібито для започаткування бізнесу з вирощування малини.

Офіційним власником компанії «Біт Регіон» виявився 33-річний менеджер, які в січні 2018 року Держгеокадастр передав у власність учасникам АТО. Судячи з усього, ця компанія створена спеціально для того, щоб перебрати контроль над земельними ділянками, приватизованими в рамках державної програми з виділення землі ветеранам АТО.Вже через кілька тижнів після реєстрації компанія «Біт Регіон» придбала в атовців 13 га землі сільськогосподарського призначення. Ділянки перейшли у власність забудовника в період від 20 до 31 серпня.За даними YouControl, будівельна компанія «Біт Регіон» зареєстрована 7 серпня 2018 року, офісом компанії вказана квартира житлового будинку у Львові на вул. Героїв Майдану. Уже через два тижні компанія почала скуповувати ділянки атовців. За даними Держгеокадастру, 13 ділянок по гектару кожна перейшли у власність «Біт Регіону» протягом 20-21 серпня і 31 серпня.Керівником і єдиним засновником ТзОВ «Біт Регіон» вказаний 33-річний мешканець Солонки Роман Стебницький. Розмір його внеску до статутного фонду компанії становить 1,4 млн грн.На Facebook-­сторінці Романа Стебницького вказано, що він більше 10 років працює на різних посадах в IT-компанії Lohika - від системного адміністратора до операційного менеджера.«Я підприємець, займався в консультаційних цілях… І додатковими інвестиціями, але то все вилами по воді писано. І от з'явився такий варіант. Я подумав: чому б і ні?», – розповів ZAXID.NET Роман Стебницький.Нагадаємо, що в лютому 2018 року земельні ділянки біля Солонки почав скуповувати засновник громадського формування «Розвиток громади» Василь Сабадаш. Загалом, він придбав 6 гектарів землі. Після придбання 13 га землі компанією «Біт Регіон», на полі біля Солонки площею 20 га збереглася лише одна ділянка, власником якої досі залишається учасник АТО – Олег Мартич.