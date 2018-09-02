Нормально вийшло, біля 20% річних. Продавали по переуступці?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:58
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:49
"... і будь тут мудрим!" ©
... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН!
- а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало....
- от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну!
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Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:27
Львівський БатяР
Продавав вже власність, тобто з податками.
Що ви мали на увазі про комерцію і юриків? Поясніть бо я не в курсі.
Долярчик
На рахунок за 700 тільки котлован, то ви не праві. Є дешевші варіанти. Парус Сіті, наприклад. Там правда однухі по 50 метрів.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:21
Частину паркінгу ТРЦ Victoria Gardens перетворять на офіси
Виконавчий комітет Львівської міськради погодив переоблаштування четвертого поверху паркінгу ТРЦ Victoria Gardens на вул. Кульпарківській, 226-А під офісні приміщення.
За словами керівника міського управління архітектури та урбаністики Юліана Чаплінського, сьогодні торговий центр майже не використовує четвертий поверх багаторівневого паркінгу, тому планує облаштувати там офіси. За його словами, торговому центру не бракуватиме паркомісць після цієї реконструкції.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:22
Під час засідання 9 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив детальний план території у районі вул. Перфецького. Цей ДПТ передбачає будівництво двох житлових комплексів, один з яких зведуть на місці авторинку, а інший - на території лазні.
Згідно із ДПТ, на розі вулиць Перфецького – Боткіна, де сьогодні розташована лазня «Хвиля», мають звести житло приблизно для 350 людей, а в житловому комплексі на території ринку автозапчастин зможе проживати 400 осіб. Також ДПТ передбачає будівництво підземних паркінгів для мешканців будинків.
Частину авторинку після будівництва житлового кварталу планують розмістити у перших поверхах будинків.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:25
Виділені атовцям ділянки біля Львова скупила створена два тижні тому будівельна компанія
Офіційним власником компанії «Біт Регіон» виявився 33-річний менеджер
Новостворена будівельна компанія «Біт Регіон» стала новим власником 13 гектарів землі між Солонкою і Наварією, які в січні 2018 року Держгеокадастр передав у власність учасникам АТО. Судячи з усього, ця компанія створена спеціально для того, щоб перебрати контроль над земельними ділянками, приватизованими в рамках державної програми з виділення землі ветеранам АТО.
Вже через кілька тижнів після реєстрації компанія «Біт Регіон» придбала в атовців 13 га землі сільськогосподарського призначення. Ділянки перейшли у власність забудовника в період від 20 до 31 серпня.
За даними YouControl, будівельна компанія «Біт Регіон» зареєстрована 7 серпня 2018 року, офісом компанії вказана квартира житлового будинку у Львові на вул. Героїв Майдану. Уже через два тижні компанія почала скуповувати ділянки атовців. За даними Держгеокадастру, 13 ділянок по гектару кожна перейшли у власність «Біт Регіону» протягом 20-21 серпня і 31 серпня.
Керівником і єдиним засновником ТзОВ «Біт Регіон» вказаний 33-річний мешканець Солонки Роман Стебницький. Розмір його внеску до статутного фонду компанії становить 1,4 млн грн.
У коментарі ZAXID.NET Роман Стебницький пояснив, що придбав землю «на перспективу». Чоловік назвав себе підприємцем, однак не зміг згадати жодного свого реалізованого бізнес-проекту. На Facebook-сторінці Романа Стебницького вказано, що він більше 10 років працює на різних посадах в IT-компанії Lohika - від системного адміністратора до операційного менеджера.
«Я підприємець, займався в консультаційних цілях… І додатковими інвестиціями, але то все вилами по воді писано. І от з'явився такий варіант. Я подумав: чому б і ні?», – розповів ZAXID.NET Роман Стебницький.
За його словами, він поки не збирається нічого будувати на придбаній землі, але й сільським господарством займатися не планує.
Підприємець також відмовився розповісти за скільки він придбав 13 земельних ділянок біля Солонки за 500 м від Наварійського озера. Коментарі атовців, які продали свої ділянки Романові Стебницькому, ZAXID.NET отримати не вдалось.
Нагадаємо, що в лютому 2018 року земельні ділянки біля Солонки почав скуповувати засновник громадського формування «Розвиток громади» Василь Сабадаш. Загалом, він придбав 6 гектарів землі. Після придбання 13 га землі компанією «Біт Регіон», на полі біля Солонки площею 20 га збереглася лише одна ділянка, власником якої досі залишається учасник АТО – Олег Мартич.
У січні 2018 року він та ще 19 атовців отримали 20 ділянок по 1 га нібито для започаткування бізнесу з вирощування малини.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:53
"... і будь тут мудрим!" © ч. 2
... та то Я написав для інших, які твердили, що моя квартира "не так вже й подорожчала"
- от і питання(для всіх) - скільки коштує м2 моєї майже ГОТОВОЇ квартири(яку брав рік тому пА 14200м2), якщо поруч, в 50-ти метрах від неї, ЗАРАЗ "повітря над котлованом" коштує від 17 000 до 19 600 м2 з доставкою в 2020р?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... і ще: тут раніше писали, що на моменті, файних варіантів "вложення в котловани" - не має!
- але, все ж таки, давайте виберемо хоч 3-5варіантів "кращих з гірших" і побалакаємо про них!
- от, колега Фіс, вже один варіант написав....
- а ще?
(бо Я, щось останнім часом - зовсім не слідкую, ЩО і ДЕ будується зараз у нашому гостинному, туристичному, чарівному, неперевершеному місті Лева! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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