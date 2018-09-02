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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:44

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:
  Lambada написав:Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.

... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН!
- а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало....
- от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну!
===
Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... zMQAvD_BwE


Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.

Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 280281282283
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