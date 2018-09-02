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Lambada написав:Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.
... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН! - а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало.... - от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну! === Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... zMQAvD_BwE
Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.