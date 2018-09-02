RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:44

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:
  Lambada написав:Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.

... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН!
- а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало....
- от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну!
===
Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... zMQAvD_BwE


Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.

Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 198
З нами з: 25.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:01

Міськрада погодила будівництво 8-ми багатоповерхівок на вул. Перфецького
Тут планують збудувати два житлові квартали.

Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.

На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості.
У пояснювальній записці до ДПТ йдеться, що район пропонованої забудови має достатню кількість навчальних та торговельних закладів (ДНЗ №73, НРЦ «Левеня», Ашан, ТРЦ Viktoria Gardens). Реалізувати будівництво планують за 3-7 років.
jump
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:16

... життя тільки починається))

  Львівський БатяР написав:Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.

Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !

Дякую!
- хоч з одного боку, я тим подорожчанням скористатись не можу, так як купив "для себе, для сім'ї" - але тішусь, що все ж таки взяв новобуд, а не вторинку! - і в нормальній локації(садочки/школи/супермаркети/базарчик/ТРЦ Спартак... - все є "на витянуту руку") - а це все дуже зручно, як для особистого проживання, так і на перспективу, якщо колись захочу продати, чи здати в оренду!

п. с.
...і, нарешті, вчора телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно...
- цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме :oops: )

- і тут ще маю пару питань до всіх:
1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!?
2) - вартує/не вартує приписувати там дитину?
3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 280281282283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 216, 217, 218
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2174 231481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 01:37
Surfer
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 417823
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.