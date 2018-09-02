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Lambada написав:Чудово, якщо котлован перетворюється у ліквідний товар.
... во-во, а то тут деякі форумчани не вірили в РІСТ цін на РН! - а Я ще, майже, рік тому заявляв, що пішов ріст і мій котлован здорощав! - потім знову писав, що ще подорожчало.... - от колега, Фіс, продав пА ~700$м2, а біля моєї "прєлєсті", тільки котлован зараз можна купити за таку ціну! === Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 000 до 19 600 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... zMQAvD_BwE
Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.
Міськрада погодила будівництво 8-ми багатоповерхівок на вул. Перфецького Тут планують збудувати два житлові квартали.
Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.
На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості. У пояснювальній записці до ДПТ йдеться, що район пропонованої забудови має достатню кількість навчальних та торговельних закладів (ДНЗ №73, НРЦ «Левеня», Ашан, ТРЦ Viktoria Gardens). Реалізувати будівництво планують за 3-7 років.
Львівський БатяР написав:Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.
Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !
Дякую! - хоч з одного боку, я тим подорожчанням скористатись не можу, так як купив "для себе, для сім'ї" - але тішусь, що все ж таки взяв новобуд, а не вторинку! - і в нормальній локації(садочки/школи/супермаркети/базарчик/ТРЦ Спартак... - все є "на витянуту руку") - а це все дуже зручно, як для особистого проживання, так і на перспективу, якщо колись захочу продати, чи здати в оренду!
п. с. ...і, нарешті, вчора телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно... - цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме )
- і тут ще маю пару питань до всіх: 1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!? 2) - вартує/не вартує приписувати там дитину? 3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!
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Нарахунок дітей, все залежить від ваших планів. Наскільки знаю раніше було проблемно продати квартиру з прописаними дітьми, треба було їх десь перепрописати, зараз мабуть так само. Тому якшо в перспективі плануєте продаж, скажімо щоб розширювати житлову площу краще мабуть їх не прописувати.