Додано: Суб 17 лис, 2018 11:16

Львівський БатяР написав: Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.



Та й відверто кажучи радий що вам поталанило ! Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !

Дякую!- хоч з одного боку, я тим подорожчанням скористатись не можу, так як купив "для себе, для сім'ї" - але тішусь, що все ж таки взяв новобуд, а не вторинку! - і в нормальній локації(садочки/школи/супермаркети/базарчик/ТРЦ Спартак... - все є "на витянуту руку") - а це все дуже зручно, як для особистого проживання, так і на перспективу, якщо колись захочу продати, чи здати в оренду!п. с....і, нарешті, вчора телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно...- цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме- і тут ще маю пару питань до всіх:1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!?2) - вартує/не вартує приписувати там дитину?3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!