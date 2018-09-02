Міськрада погодила будівництво 8-ми багатоповерхівок на вул. Перфецького
Тут планують збудувати два житлові квартали.
Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.
На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості.
У пояснювальній записці до ДПТ йдеться, що район пропонованої забудови має достатню кількість навчальних та торговельних закладів (ДНЗ №73, НРЦ «Левеня», Ашан, ТРЦ Viktoria Gardens). Реалізувати будівництво планують за 3-7 років.