Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Міськрада погодила будівництво 8-ми багатоповерхівок на вул. Перфецького Тут планують збудувати два житлові квартали.
Територія детального плану обмежена вулицями Перфецького і Боткіна, Львівською обласною психіатричною лікарнею й територією водоканалу та охоплює 3,04 га. Тут планують збудувати два житлові квартали, висотою у 7-13 поверхів. Загалом у кварталах зможуть мешкати приблизно 737 людей у 335 квартирах.
На території кварталу також передбачили підземні одно- та дворівневі паркінги (на 330 місць), відкриті автостоянки, громадські приміщення, відкритий внутрішній двір, дитячі майданчики та майданчики для вигулу собак. У обох кварталах планують розташувати по чотири будівлі різної поверховості. У пояснювальній записці до ДПТ йдеться, що район пропонованої забудови має достатню кількість навчальних та торговельних закладів (ДНЗ №73, НРЦ «Левеня», Ашан, ТРЦ Viktoria Gardens). Реалізувати будівництво планують за 3-7 років.
Львівський БатяР написав:Ріст є. Питання чи на довго.... По переду важкий 2019 з можливою світовою кризою. Побачимо.
Та й відверто кажучи радий що вам поталанило !
Дякую! - хоч з одного боку, я тим подорожчанням скористатись не можу, так як купив "для себе, для сім'ї" - але тішусь, що все ж таки взяв новобуд, а не вторинку! - і в нормальній локації(садочки/школи/супермаркети/базарчик/ТРЦ Спартак... - все є "на витянуту руку") - а це все дуже зручно, як для особистого проживання, так і на перспективу, якщо колись захочу продати, чи здати в оренду!
п. с. ...і, нарешті, вчора телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно... - цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме )
- і тут ще маю пару питань до всіх: 1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!? 2) - вартує/не вартує приписувати там дитину? 3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Нарахунок дітей, все залежить від ваших планів. Наскільки знаю раніше було проблемно продати квартиру з прописаними дітьми, треба було їх десь перепрописати, зараз мабуть так само. Тому якшо в перспективі плануєте продаж, скажімо щоб розширювати житлову площу краще мабуть їх не прописувати.
Стосовно вас ніц сказати не можу. Раніше, дуже давно прописка мала якесь значення (відігравала роль при прийомі на роботу, вказувала місце проживання тощо).Зараз її функцію і необхідність, особисто мені зрозуміти важко.
.... мм-даааааааа..... - не густо сюди людей заходить(дивно, що стільки переглядів цієї гілки! - мабуть, - от є "почЕкуни", а тут заходять "почтуни" - щоб тільки почитати....)))
... бо на іншій гілці цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
... і ще: як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я на вечір підписувати документи!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Черговий термітник - будують від уже наявного на перехресті Наукова - Стрийська...
Біля ЛАЗу збудують багатоповерховий житловий комплекс Комплекс зведуть на території занедбаного заводу гідромеханічних передач Йдеться про ділянку площею понад 1,1 га, яка належить до зони Ж-4 (зона багатоповерхової житлової забудови) та розташована на між ЛАЗом та існуючою багатоповерхівкою на перехресті вул. Стрийської та вул. Хуторівка.
Виконком ЛМР видав ТОВ «Атріум Естейт» містобудівні умови та обмеження на будівництво на цій ділянці комплексу багатоквартирних житлових будинків максимальною висотою до 35,5 м. У комплексі також будуть передбаченні приміщення громадського призначення, підземний паркінг та будівництво трансформаторної підстанції.
Щільність населення на цій ділянці не повинна перевищувати 820 людей на гектар. А щільність забудови ділянки, відповідно до детального плану території, не повинна перевищувати 41,5%.
Раніше у цьому місці планували збудувати житлові 10- і 16-поверхові будинки та 20-поверховий офісний центр.
Біля Снопкіського парку у Львові збудують нову багатоповерхівку Виконком видав власникові ділянки площею 0,09 га на вул. Стуса, 39 львів'янину Сергієві Боярчуку містобудівні умови та обмеження на будівництво у цьому місці багатоквартирного житлового будинку з максимальною висотністю 32 м. Ця ділянка належить до зони Ж-3 (зона житлової забудови середньої висотності). Будинок повинен бути побудований на відстані не менше 11 м до самої вул. Стуса, а також на відстані не менше 15 м до 9-поверхівки під №37 на цій вулиці. https://zaxid.net/news/
і є ж "иНвестори" жити біля джерела смороду та гуркотливого спуску\підйому