Додано: Суб 24 лис, 2018 01:27

Долярчик написав: .. бо на іншій гілці цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )



... і ще: як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я на вечір підписувати документи! .. бо на іншій гілці цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )... і ще: як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я на вечір підписувати документи!

Тицьніть мене де пишуть про воєнкомат!Я свої метри переміряла. Все співпало. Попросила знайомих дотичних до БТІ, прийшли з лазерною рулеткою, все співпало так, що ніхто нічого нікому не винен. Похибка в 0.5 метра допустима.Право власності не дадуть одразу. Спершу все переміряють, здійснять всі розрахунки, зберуть дані на кого оформляти, виготовлять Техпаспорт. Далі похід до нотаріуса з документами техпаспортом, паспортом власника, договір купівлі квартири, довідка про повну оплату квартири, акт прийому-передачі квартири, документ на перехід прав від забудовника до інвестора. Пасувало би щоби будинок був зданий в експлуатацію на той час. І ще пару днів аби отримати "витяг" тобто інформаційну довідку з держреєстру. Тоді можна відкорковувати шампаньськеТо все до прописки нічого не має.Прописати можна будь коли - якщо маєте документи на право власності. Просто йдете в ЦНАП, здаєте паспорти, отримуєте з пропискою.Прописка вже давно не має значення. Але краще нехай буде.Я особисто понад рік жила без прописки. Були питання в банках, держустановах, без прописки я б мабуть, не отримала біометричний паспорт, але коли сплатила штраф близько 50 грн і все стало на свої місця.Для садочку, школи то тільки формально має значення. Мої друзі шукали блати як дати дитину в школу, яка через дорогу від них розташована, бо дитина прописана на іншому кінці міста. Натомість діти зі сіл за містом, де є сільський садок, зайняли місця в густозаселеному районі Чорновола.Лікарям після реформи не важливо звідки пацієнт і яка в нього прописка важливо щоби пацієнтів було багато.Чоловікам працездатного віку краще не рипатися, звичайно.Податкова подбає за Вас!Податок на нерухомість сплачується один раз на рік за зайві квадратні метри. Це у випадку, якщо на одній особі висить більше 70 метрів квадратних квартири. В липні щороку на адресу прописки, хоч не обов'язково, приходять листи щастя тим, в кого метри перевищують норми.Я щиро бажаю, хоч не думаю, що право власності отримаєте до Нового року. Податок сплачується за попередній рік, коли Ви стали власником. Тобто якщо отримаєте ПВ до Нроку то в липні 2019, якщо пізніше, то податок сплачується уже у 2020му.Держмито 1% сплачується тільки один раз.З Вас ще можуть зняти послуги нотаріуса, витрати на витяг з держреєстру та інші дрібниці. Хоч гонорові забудовники платять то оптом самі.Новосілля це чудово! Хоч і довгожданно