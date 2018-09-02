Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:13
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.
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