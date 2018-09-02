RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?



Sent from my iPhone using Tapatalk
fis
 
Повідомлень: 220
З нами з: 06.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:13

  fis написав:Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?



Sent from my iPhone using Tapatalk


альпіністів буде запрошувати :lol:

а яка площа заскління - видувати буде добряче, підвищений розхід газу!

замість штор паруси хіба вішати :lol:
jump
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.
Migornik
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:42

  Migornik написав:Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.

.... звичайно, що цікаво!!!!
- особливо подробиці про воєнком! (що саме вони хочуть? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 19.10.15
Подякував: 268 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 281282283284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 216, 217, 218
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2174 233576
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 01:37
Surfer
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 418471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.