Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:13
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:42
.... звичайно, що цікаво!!!!
- особливо подробиці про воєнком! (що саме вони хочуть? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:02
... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))
....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
п. с.
......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! )
- то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс)
п. с. 2
...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27
Долярчик
Вітання!
І з власним гніздечком, і з правильним вибором забудовника!
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:45
Дякую!
.... а на рахунок забудовника, то авалонці, спочатку, навіть в мою трійку "першості" не входили! (бо молодий забудовник/а це більші ризики)
- самим першим був ріел, але добре, що я їх оминув, бо затятягують ого-гооо (якось піду наклацаю свіжих фоток моне-3)
- на другому місці розглядав Лінкольн...... - на третьому - Авеню-5
........ ну і четверті-п'яті-шості місця розділювали: мій Лайт/Струмок/ВайтХаус...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:12
V2
... локація.... локація.... і ще раз локація!(а саме місце мало бути відносно зручне/недалеке від роботи і школи дружини і дитини! )
- а тоді так:
1)- щоб ціна "помістилась" у мою скирду...
2) - відповідно пункту 1, мало бути або двуха, з мінімумом метражу, або однуха, але таке планування, щоб можна було розділити на двуху!
3) - розтермінування...
... якщо щось ще згадаю - допишу...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:26
На початку тижня був в Варшаві забудова йде високими темпами, але на відміну від Львова поверховість 6-8 макс 9 поверхів.Не тулять будинки один біля одного.Знімали двокімнатну квартиру подобово, так під шестиповерховим будинком де ми жили був дворівневий паркінг .Судячи по нумерації паркомість,за кожною квартирою було закріплене як мінімум одне.
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