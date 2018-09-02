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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?



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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:13

  fis написав:Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?



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альпіністів буде запрошувати :lol:

а яка площа заскління - видувати буде добряче, підвищений розхід газу!

замість штор паруси хіба вішати :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.
Migornik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:42

  Migornik написав:Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.

.... звичайно, що цікаво!!!!
- особливо подробиці про воєнком! (що саме вони хочуть? )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:02

... тримаючи двома руками хвіст фенікса)))

....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!! :D

п. с.
......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" :D (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! )
- то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс)

п. с. 2
...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27

Долярчик
Вітання!
І з власним гніздечком, і з правильним вибором забудовника!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:45

  V2 написав:Долярчик
Вітання!
І з власним гніздечком, і з правильним вибором забудовника!

Дякую!
.... а на рахунок забудовника, то авалонці, спочатку, навіть в мою трійку "першості" не входили! :shock: (бо молодий забудовник/а це більші ризики)

- самим першим був ріел, але добре, що я їх оминув, бо затятягують ого-гооо :shock: (якось піду наклацаю свіжих фоток моне-3)
- на другому місці розглядав Лінкольн...... - на третьому - Авеню-5
........ ну і четверті-п'яті-шості місця розділювали: мій Лайт/Струмок/ВайтХаус...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:47

Долярчик
Які критерії впливали на місця?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:12

V2
... локація.... локація.... і ще раз локація!(а саме місце мало бути відносно зручне/недалеке від роботи і школи дружини і дитини! ) :D
- а тоді так:
1)- щоб ціна "помістилась" у мою скирду...
2) - відповідно пункту 1, мало бути або двуха, з мінімумом метражу, або однуха, але таке планування, щоб можна було розділити на двуху!
3) - розтермінування...

... якщо щось ще згадаю - допишу...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:26

На початку тижня був в Варшаві забудова йде високими темпами, але на відміну від Львова поверховість 6-8 макс 9 поверхів.Не тулять будинки один біля одного.Знімали двокімнатну квартиру подобово, так під шестиповерховим будинком де ми жили був дворівневий паркінг .Судячи по нумерації паркомість,за кожною квартирою було закріплене як мінімум одне.
Bolt
 
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  #<1 ... 281282283284
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