... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 23:05
... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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