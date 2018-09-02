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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:05
fis написав:
Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?
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... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 02 гру, 2018 05:14
Долярчик написав:
вже маю ПВ!!!
Мої вітання!
Бажаю щоби перші оглядини також не розчарували, а надихнули на творчість!
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