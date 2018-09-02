... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:05
... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 05:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:17
Дякую!
.... а ще, вони мене потішили прикольною фішкою!
- виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний!
- клас!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:07
Із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов'язаних – Міноборони
а для чого Вам війскомат?
Ви прописані у тещі? залишайтесь там, а у новій квартирі будете власником
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