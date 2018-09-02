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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:05

  fis написав:Жесть, як ви думаєте мити свій балкон зовні?



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... ну то я майбутніх сусідів балкони "клацнув", а в мене - лоджія! - і як буду склити(а це вирішує ОСББ), то на зборах всім поясню, що потрібно склити ОДНАКОВО весь "стояк" і щоб було пару відкриваючих вікон, щоб можна було всюди досягнути помити!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Военный билет. Кем и когда служил. Мобильный номер телефона и хочу ли на контракт. Без мед комиссии не хотели принимать документы. Решил по своим каналам. Позвонили какому-то главному херу и все решили.
Migornik
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 05:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:вже маю ПВ!!!

Мої вітання!
Бажаю щоби перші оглядини також не розчарували, а надихнули на творчість! :)
Lambada
 
Повідомлень: 268
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:17

  Lambada написав:
  Долярчик написав:вже маю ПВ!!!

Мої вітання!
Бажаю щоби перші оглядини також не розчарували, а надихнули на творчість! :)

Дякую!
.... а ще, вони мене потішили прикольною фішкою!
- виявляєьься, що з часом, як там вже буде договір з обленерго, то можна той електролічильник, який є на моменті, просто(по заяві/зверненні) перепрограмувати його на двох-зонний!
- клас! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 5331
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:07

  Долярчик написав:
  Migornik написав:Житомир. Выписывал я из одной квартиры в другую все через военкомат с вытекающими. Все в одном городе. Квартиры не новострой. Если кому интересно.

.... звичайно, що цікаво!!!!
- особливо подробиці про воєнком! (що саме вони хочуть? )


Із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов'язаних – Міноборони
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/1/7199937/

а для чого Вам війскомат?
Ви прописані у тещі? залишайтесь там, а у новій квартирі будете власником
jump
 
Повідомлень: 2012
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:43

jump
... прописаний в батьків...
- просто думав дитину прописати, а це потрібно, щоб хтось з батьків там(на новій квартирі) має бути прописаний...
- а тут така заворушка з пропискою/воєнкоматом :shock:

.... краще не метушитись зайвий раз! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 282283284285
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