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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:20

Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:52

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, приєднуюсь до вітань.
Від забудовника Вам бонуси за піар контори. :)

Дякую!
.... якби ж то..... - хоч цукерку б дали! :P
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.

Я теж не знаю, чи доцільно. Все літо думали. Як тільки похолоднішало, пішли написати заяву.
Батареї, пралка працюють більше вночі, тому навіть якщо економія в 160 грн, за рік окупиться. Навіть якщо ненька рідна готує нові сюрпризи.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01

  Bolt написав:Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.



куди Ви стільки висмалюєте? :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:27

  jump написав:
  Bolt написав:Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.



куди Ви стільки висмалюєте? :shock:

В мене хоч газ заведений використостовую для опалення газовими конвекторами і для плити.Гаряча вода на двох 80л бойлерах по 2 кВт.Завдяки заміні частини лампочок на ЛЕД вдалося зменшити розхід десь на 50 кВт.(Освітлення на вулиці десь 25кВт в місяць)Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
Bolt
 
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