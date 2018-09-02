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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:20
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:52
Дякую!
.... якби ж то..... - хоч цукерку б дали!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я теж не знаю, чи доцільно. Все літо думали. Як тільки похолоднішало, пішли написати заяву.
Батареї, пралка працюють більше вночі, тому навіть якщо економія в 160 грн, за рік окупиться. Навіть якщо ненька рідна готує нові сюрпризи.
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:27
В мене хоч газ заведений використостовую для опалення газовими конвекторами і для плити.Гаряча вода на двох 80л бойлерах по 2 кВт.Завдяки заміні частини лампочок на ЛЕД вдалося зменшити розхід десь на 50 кВт.(Освітлення на вулиці десь 25кВт в місяць)Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
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