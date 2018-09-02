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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:20
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
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Bolt
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:52
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, приєднуюсь до вітань.
Від забудовника Вам бонуси за піар контори.
Дякую!
.... якби ж то..... - хоч цукерку б дали!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:53
Bolt написав:
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
Я теж не знаю, чи доцільно. Все літо думали. Як тільки похолоднішало, пішли написати заяву.
Батареї, пралка працюють більше вночі, тому навіть якщо економія в 160 грн, за рік окупиться. Навіть якщо ненька рідна готує нові сюрпризи.
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Lambada
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:01
Bolt написав:
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
куди Ви стільки висмалюєте?
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jump
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:27
jump написав: Bolt написав:
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
куди Ви стільки висмалюєте?
В мене хоч газ заведений використостовую для опалення газовими конвекторами і для плити.Гаряча вода на двох 80л бойлерах по 2 кВт.Завдяки заміні частини лампочок на ЛЕД вдалося зменшити розхід десь на 50 кВт.(Освітлення на вулиці десь 25кВт в місяць)Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
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Bolt
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:27
Bolt написав:
Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
Я про це питала в обленерго.
В мене в квартиру підведено 3 кВт. Мені порадили зібрати всі документи на розгляд їм: досить цієї потужності (а опалення електричне вже є офіційно і давно, понад 10 років), чи потрібно збільшити потужність щоби отримати 3 тис кВт на зиму.
Тобто Ваших 15 кВт - це потужність скоріше для особняка. До квартири може бути менше.
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Lambada
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Додано: Пон 03 гру, 2018 06:41
Lambada написав: Bolt написав:
Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
Я про це питала в обленерго.
В мене в квартиру підведено 3 кВт. Мені порадили зібрати всі документи на розгляд їм: досить цієї потужності (а опалення електричне вже є офіційно і давно, понад 10 років), чи потрібно збільшити потужність щоби отримати 3 тис кВт на зиму.
Тобто Ваших 15 кВт - це потужність скоріше для особняка. До квартири може бути менше.
3 кВт ,це недостатньо.Наприклад буде працювати пральна машина і ще ввімкнути праску, чи пилосос може вибити .Тим більше зара ставлять нові лічильники які програмуються на потужність.Тобто обмежує не автомат , а лічильник.Я собі купив спочатку 6кВт вирубало світо мусив докупити , ще 2кВт.Задоволення не дешеве десь 1700 грн /кВт
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Bolt
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Додано: Пон 03 гру, 2018 12:27
Bolt написав: jump написав: Bolt написав:
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
куди Ви стільки висмалюєте?
В мене хоч газ заведений використостовую для опалення газовими конвекторами і для плити.Гаряча вода на двох 80л бойлерах по 2 кВт.Завдяки заміні частини лампочок на ЛЕД вдалося зменшити розхід десь на 50 кВт.(Освітлення на вулиці десь 25кВт в місяць)Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
і за яким тарифом Вам йдуть 600 кВт? скільки це у грн?
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jump
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Додано: Пон 03 гру, 2018 14:57
jump написав: jump написав: Bolt написав:
Не знаю , чи доцільно робити двоставковий тариф у місті.В мене , наприклад, йде в місяць 600 кВт.З них 200 вночі.Тобто економія складає десь 160 грн.
куди Ви стільки висмалюєте?
В мене хоч газ заведений використостовую для опалення газовими конвекторами і для плити.Гаряча вода на двох 80л бойлерах по 2 кВт.Завдяки заміні частини лампочок на ЛЕД вдалося зменшити розхід десь на 50 кВт.(Освітлення на вулиці десь 25кВт в місяць)Хотів, до речі, тариф на електроопалення зробити.Але там треба мати заведені 15кВт по трьом фазам.
і за яким тарифом Вам йдуть 600 кВт? скільки це у грн?[/quote]
За жовтень виставено 773 грн 420 кВт день, 160 кВт ніч
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Bolt
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Додано: Пон 03 гру, 2018 15:36
Bolt написав: jump написав:
За жовтень виставено 773 грн 420 кВт день, 160 кВт ніч
нормально по коштах.
і цього вистачає для опалювання будинку? чи Ви тримаєте невисоку температуру?
чи ще підпалюєте газом/дровами?
у мене на 100квадратів - особняк йшло від 150 до 250 кубів газу, залежно від температури, це взимку, але ніколи не топив - люблю прохолоду (двохфункційний котел і плита)
зараз у квартирі 70 кв. максимум у найхолодніші місяці було 110 кубів, температура за бортом - 20 і вище
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jump
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