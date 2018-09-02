jump написав:
нормально по коштах.
і цього вистачає для опалювання будинку? чи Ви тримаєте невисоку температуру?
чи ще підпалюєте газом/дровами?
у мене на 100квадратів - особняк йшло від 150 до 250 кубів газу, залежно від температури, це взимку, але ніколи не топив - люблю прохолоду (двохфункційний котел і плита)
зараз у квартирі 70 кв. максимум у найхолодніші місяці було 110 кубів, температура за бортом - 20 і вище
В мене будинок 167 кв.м Опалення газовими конвекторами 5 шт.Цоколь тримаю 15-16°, поверх і мансарда по 20°.За рік йде десь 1800-2000 кубів це опалення+плита.Вода на бойлерах в середньому електрика до 600 кВт . Десь роки 4 тому була холодна зима пам'ятаю , що крутило по 25 кубів за добу, але тоді тримав т-ру 22-23°