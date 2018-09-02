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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:21

  jump написав:
  Bolt написав:
  jump написав:За жовтень виставено 773 грн 420 кВт день, 160 кВт ніч


нормально по коштах.
і цього вистачає для опалювання будинку? чи Ви тримаєте невисоку температуру?
чи ще підпалюєте газом/дровами?

у мене на 100квадратів - особняк йшло від 150 до 250 кубів газу, залежно від температури, це взимку, але ніколи не топив - люблю прохолоду (двохфункційний котел і плита)
зараз у квартирі 70 кв. максимум у найхолодніші місяці було 110 кубів, температура за бортом - 20 і вище

В мене будинок 167 кв.м Опалення газовими конвекторами 5 шт.Цоколь тримаю 15-16°, поверх і мансарда по 20°.За рік йде десь 1800-2000 кубів це опалення+плита.Вода на бойлерах в середньому електрика до 600 кВт . Десь роки 4 тому була холодна зима пам'ятаю , що крутило по 25 кубів за добу, але тоді тримав т-ру 22-23°
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:06

Оформив електротариф і економія стала суттєва. Але дають тільки якщо Ви від'єднаєтесь від газу,інакше не хочуть.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Оформив електротариф і економія стала суттєва


а можна ваші цифри?
щоб зрозуміти наскільки воно економічно вигідно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:35

  greenozon написав:
  Ethereum написав:Оформив електротариф і економія стала суттєва


а можна ваші цифри?
щоб зрозуміти наскільки воно економічно вигідно


і скільки Вам до переоформлення виходило?
jump
 
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  #<1 ... 284285286287
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