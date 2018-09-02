Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:За жовтень виставено 773 грн 420 кВт день, 160 кВт ніч
нормально по коштах. і цього вистачає для опалювання будинку? чи Ви тримаєте невисоку температуру? чи ще підпалюєте газом/дровами?
у мене на 100квадратів - особняк йшло від 150 до 250 кубів газу, залежно від температури, це взимку, але ніколи не топив - люблю прохолоду (двохфункційний котел і плита) зараз у квартирі 70 кв. максимум у найхолодніші місяці було 110 кубів, температура за бортом - 20 і вище
В мене будинок 167 кв.м Опалення газовими конвекторами 5 шт.Цоколь тримаю 15-16°, поверх і мансарда по 20°.За рік йде десь 1800-2000 кубів це опалення+плита.Вода на бойлерах в середньому електрика до 600 кВт . Десь роки 4 тому була холодна зима пам'ятаю , що крутило по 25 кубів за добу, але тоді тримав т-ру 22-23°
Долярчик написав:....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
п. с. ......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! ) - то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс) п. с. 2 ...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!
Долярчик, ви вже маєте право власності? Що це за документ такий?
Замість льодового палацу буде Сільпо, ТЦ і бізнес-центр. Чи так львів'яни уявляли спортивний комплекс на Мазепи?
Обіцяли спортивний комплекс, а зроблять торговий центр з басейном.
У так званому спортивному комплексі "Спартак" на вул. Мазепи буде розташовано мережа продуктових супермаркетів «Сільпо», 7-зальний кінотеатр Multiplex, брендові магазини SinSay, Brocard, Esotiq, «Золотий Вік», СЮФ, Roshen, Yves Rocher, Esei Beauty Market, Triumph, Giulia, хобі-маркет Akvarel N, NOA, ресторани Tomatina, Avocado, Express Buffet, Pinsa Romana, «Львівські круасани», піцерія Celentano Ristorante, заклади близькосхідної кухні, хімчистка та аптека. Зі спортивних розваг - представництво мережі Sportlife з басейном. Ще хочуть на цій же території збудувати бізнес-центр на 16 поверхів.
Виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови й обмеження на проектування будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Угорській, 14.
Будувати багатоповерхівку з вбудованими нежитловими приміщеннями, дошкільним закладом і підземним гаражем на Сихові планує ТзОВ "КСФ Груп"
Новий будинок, висотою 34,6 метрів, зведуть на земельній ділянці, площею 0,6618 га.
Забудовник обіцяє зробити у новому житловому кварталі школу та дитячий садок. Разом із будівництвом першої черги будівель (3 під'їзди), почнуть будувати і школу орієнтовно на 600 учнів. Після отримання усіх дозвільних документів, будівництво має розпочатися у березні - квітні 2019 року, а відкрити нову школу планують до 1 вересня 2020 року.
У другій черзі будівництва передбачено звести дошкільний навчальний заклад на 1200 м кв. Сам квартал має будуватися близько 5 років.
geoleo написав:Чи є різниця в ціні оренди в залежності від поверху? Чи дешевший в оренді перший поверх?
В залежності від поверху різниці в ціні оренди фактично немає.
Я стикалася з тими, хто шукав саме перший через проблеми зі здоров'ям, страх ліфтів чи можливістю приймати клієнтів на дому (приватний перукар, дизайнер одягу, репетитор і т д). Або останній - щоби ніхто над головою не ходив і гарний вид із вікна.
Традиційно, в нас народ боїться першого і останнього поверху. В мене на першому все було добре поки не заїхали італійці і не забили каналізацію нерозчинними салфетками. Екстренний виклик водоканалу - справилися. На вартість оренди не впливає поверх, а локація, ремонт і наповнення хати.