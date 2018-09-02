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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:21

  jump написав:
  Bolt написав:
  jump написав:За жовтень виставено 773 грн 420 кВт день, 160 кВт ніч


нормально по коштах.
і цього вистачає для опалювання будинку? чи Ви тримаєте невисоку температуру?
чи ще підпалюєте газом/дровами?

у мене на 100квадратів - особняк йшло від 150 до 250 кубів газу, залежно від температури, це взимку, але ніколи не топив - люблю прохолоду (двохфункційний котел і плита)
зараз у квартирі 70 кв. максимум у найхолодніші місяці було 110 кубів, температура за бортом - 20 і вище

В мене будинок 167 кв.м Опалення газовими конвекторами 5 шт.Цоколь тримаю 15-16°, поверх і мансарда по 20°.За рік йде десь 1800-2000 кубів це опалення+плита.Вода на бойлерах в середньому електрика до 600 кВт . Десь роки 4 тому була холодна зима пам'ятаю , що крутило по 25 кубів за добу, але тоді тримав т-ру 22-23°
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:06

Оформив електротариф і економія стала суттєва. Але дають тільки якщо Ви від'єднаєтесь від газу,інакше не хочуть.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Оформив електротариф і економія стала суттєва


а можна ваші цифри?
щоб зрозуміти наскільки воно економічно вигідно
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:35

  greenozon написав:
  Ethereum написав:Оформив електротариф і економія стала суттєва


а можна ваші цифри?
щоб зрозуміти наскільки воно економічно вигідно


і скільки Вам до переоформлення виходило?
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:00

Вибираю поверх в новобуді під оренду. 1-ий традиційно найдешевший. Однушка, прицентральний район.

Питання. Чи є різниця в ціні оренди в залежності від поверху? Чи дешевший в оренді перший поверх?
geoleo
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:02

  Долярчик написав:....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!! :D

п. с.
......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" :D (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! )
- то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс)
п. с. 2
...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!


Долярчик, ви вже маєте право власності? Що це за документ такий?

Він від нотаріуса? Наприклад, ось тут https://dabi.gov.ua/declarate/list.php? ... order=DESC я не бачу, щоб ваш будинок отримав сертифікат, чи я недобачаю?

А ще ж і адресу потрібно отримати, а вже потім буде ПВ :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:24

Замість льодового палацу буде Сільпо, ТЦ і бізнес-центр. Чи так львів'яни уявляли спортивний комплекс на Мазепи?

Обіцяли спортивний комплекс, а зроблять торговий центр з басейном.

У так званому спортивному комплексі "Спартак" на вул. Мазепи буде розташовано мережа продуктових супермаркетів «Сільпо», 7-зальний кінотеатр Multiplex, брендові магазини SinSay, Brocard, Esotiq, «Золотий Вік», СЮФ, Roshen, Yves Rocher, Esei Beauty Market, Triumph, Giulia, хобі-маркет Akvarel N, NOA, ресторани Tomatina, Avocado, Express Buffet, Pinsa Romana, «Львівські круасани», піцерія Celentano Ristorante, заклади близькосхідної кухні, хімчистка та аптека. Зі спортивних розваг - представництво мережі Sportlife з басейном. Ще хочуть на цій же території збудувати бізнес-центр на 16 поверхів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:31

Багатостраждальний полярон. Черговий термітник:-)

Виконком Львівської міськради затвердив містобудівні умови й обмеження на проектування будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Угорській, 14.

Будувати багатоповерхівку з вбудованими нежитловими приміщеннями, дошкільним закладом і підземним гаражем на Сихові планує ТзОВ "КСФ Груп"

Новий будинок, висотою 34,6 метрів, зведуть на земельній ділянці, площею 0,6618 га.

Забудовник обіцяє зробити у новому житловому кварталі школу та дитячий садок. Разом із будівництвом першої черги будівель (3 під'їзди), почнуть будувати і школу орієнтовно на 600 учнів. Після отримання усіх дозвільних документів, будівництво має розпочатися у березні - квітні 2019 року, а відкрити нову школу планують до 1 вересня 2020 року.

У другій черзі будівництва передбачено звести дошкільний навчальний заклад на 1200 м кв. Сам квартал має будуватися близько 5 років.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  geoleo написав:Чи є різниця в ціні оренди в залежності від поверху? Чи дешевший в оренді перший поверх?

В залежності від поверху різниці в ціні оренди фактично немає.

Я стикалася з тими, хто шукав саме перший через проблеми зі здоров'ям, страх ліфтів чи можливістю приймати клієнтів на дому (приватний перукар, дизайнер одягу, репетитор і т д).
Або останній - щоби ніхто над головою не ходив і гарний вид із вікна.

Традиційно, в нас народ боїться першого і останнього поверху.
В мене на першому все було добре поки не заїхали італійці і не забили каналізацію нерозчинними салфетками. Екстренний виклик водоканалу - справилися.
На вартість оренди не впливає поверх, а локація, ремонт і наповнення хати.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Замість льодового палацу буде Сільпо, ТЦ і бізнес-центр. Чи так львів'яни уявляли спортивний комплекс на Мазепи?

Розмовляла я з Джамшутами, які там працюють. Кажуть, що роботи там ще до березня, а то й довше. Попри те, що всюди реклама про відкриття незабаром.

Ну і від самого початку там планувався термітник, так що треба дякувати за басейн, могло і його не бути.
Lambada
 
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