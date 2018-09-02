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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:28

... за пів кроку до мрії... ©

  change_pm написав:
  Долярчик написав:....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!

- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!

п. с.
......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" :D (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! )
- то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс)
п. с. 2
...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!


Долярчик, ви вже маєте право власності? Що це за документ такий?

Він від нотаріуса? Наприклад, ось тут https://dabi.gov.ua/declarate/list.php? ... order=DESC я не бачу, щоб ваш будинок отримав сертифікат, чи я недобачаю?

А ще ж і адресу потрібно отримати, а вже потім буде ПВ :)

1) - так, на руках вже є ПВ(договір на кольоровому папері, багатоступеневий захист) - підписував(з дружиною) у нотаріуса, якому заплатив "за послуги" 3 500грн(а за попередній договір платив щось 1500грн за послуги і + 1% держмита)- а ще, тепер, сплативши 1% в ПФ, приніс квитанцію нотаріусу "на показ"...
2) - адреса вже є! Мазепи 2А, а от ключі - обіцяють дати максимум до 1,5міс. - хоч можуть дати і до НР!
... і я вже оглянув СВОЮ квартиру :D
- з плюсів:
- панорамні вікна дійсно виглядають досить міцними(профіль масивний)
- двері, теж не "б***" :mrgreen:
- стяжка, ніби, досить рівна(що на стінах, а що на підлозі.... - стеля, теж, наче, не має "горбків", чи "заглиблених" швів )
- на лоджії - обіцяна покладена керамогранітна плитка...

- з мінусів:
стояки/виходи з них, що води, що каналізації, що газу - не там, де "мали бути орієнтовно" спочатку.... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:21

  Долярчик написав:
- з мінусів:
стояки/виходи з них, що води, що каналізації, що газу - не там, де "мали бути орієнтовно" спочатку.... :mrgreen:


Ви ці "мінуси" показували при огляді прорабу?

Знайома дала прорабу певну суму і та особисто щодня контролювала якість виконаних робіт у квартирі равшанами і джамшутами аж до здачі будинку. Не тирили, нормально усе зробили, якісно і без халтури :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:33

.... залишилось лише почати і закінчити!)))))))

  jump написав:Ви ці "мінуси" показували при огляді прорабу?

...- та це ж ЗАГАЛЬНІ стояки - що з ними ж зробиш! )))
- просто, рік тому, у ВП тицяли менеджири пальцем по картинці, де, начебто, ОРІЄНТОВНО(!) має бути заведення води, газовий лічильник, котел.... - ну, в кінцевому результаті, де-що за метр-півтора від вказаного місця і "не на тій стіні" )))
.... але, це не страшно! - не смертельно! ))))

- ну, ще вхідні двері сказав, щоб краще відрегульвали....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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