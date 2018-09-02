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Долярчик написав:....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
п. с. ......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! ) - то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс) п. с. 2 ...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!
Долярчик, ви вже маєте право власності? Що це за документ такий?
А ще ж і адресу потрібно отримати, а вже потім буде ПВ
1) - так, на руках вже є ПВ(договір на кольоровому папері, багатоступеневий захист) - підписував(з дружиною) у нотаріуса, якому заплатив "за послуги" 3 500грн(а за попередній договір платив щось 1500грн за послуги і + 1% держмита)- а ще, тепер, сплативши 1% в ПФ, приніс квитанцію нотаріусу "на показ"... 2) - адреса вже є! Мазепи 2А, а от ключі - обіцяють дати максимум до 1,5міс. - хоч можуть дати і до НР! ... і я вже оглянув СВОЮ квартиру - з плюсів: - панорамні вікна дійсно виглядають досить міцними(профіль масивний) - двері, теж не "б***" - стяжка, ніби, досить рівна(що на стінах, а що на підлозі.... - стеля, теж, наче, не має "горбків", чи "заглиблених" швів ) - на лоджії - обіцяна покладена керамогранітна плитка...
- з мінусів: стояки/виходи з них, що води, що каналізації, що газу - не там, де "мали бути орієнтовно" спочатку....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
jump написав:Ви ці "мінуси" показували при огляді прорабу?
...- та це ж ЗАГАЛЬНІ стояки - що з ними ж зробиш! ))) - просто, рік тому, у ВП тицяли менеджири пальцем по картинці, де, начебто, ОРІЄНТОВНО(!) має бути заведення води, газовий лічильник, котел.... - ну, в кінцевому результаті, де-що за метр-півтора від вказаного місця і "не на тій стіні" ))) .... але, це не страшно! - не смертельно! ))))
- ну, ще вхідні двері сказав, щоб краще відрегульвали....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4