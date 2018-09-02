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Долярчик написав:....і можете мене привітати - вже маю ПВ!!!
- то ж всім віртуального шампанського!!!!!!
п. с. ......з одного боку дивно, що вони на ~ 3 міс. перевиконали план! - з іншого, я тут писав, що авалонці, ще ранішше в ВП казали(та й сам бачив, бо повз будову щодня проїзджаю...) що перевиконують...... - йдуть "попереду всієї планети" (а тут, ви скажете, що "попахує" рекламою, а я скажу, що просто ТІШУСЬ і констатую ФАКТИ!!! ) - то ж залишилась лише дрібничка.... - отримати ключі(обіцяють до НР, або максимум до 1,5міс) п. с. 2 ...ну і наступного тижня, йду ПЕРШИЙ РАЗ на "оглядини" СВОГО житла!!!
Долярчик, ви вже маєте право власності? Що це за документ такий?
А ще ж і адресу потрібно отримати, а вже потім буде ПВ
1) - так, на руках вже є ПВ(договір на кольоровому папері, багатоступеневий захист) - підписував(з дружиною) у нотаріуса, якому заплатив "за послуги" 3 500грн(а за попередній договір платив щось 1500грн за послуги і + 1% держмита)- а ще, тепер, сплативши 1% в ПФ, приніс квитанцію нотаріусу "на показ"... 2) - адреса вже є! Мазепи 2А, а от ключі - обіцяють дати максимум до 1,5міс. - хоч можуть дати і до НР! ... і я вже оглянув СВОЮ квартиру - з плюсів: - панорамні вікна дійсно виглядають досить міцними(профіль масивний) - двері, теж не "б***" - стяжка, ніби, досить рівна(що на стінах, а що на підлозі.... - стеля, теж, наче, не має "горбків", чи "заглиблених" швів ) - на лоджії - обіцяна покладена керамогранітна плитка...
- з мінусів: стояки/виходи з них, що води, що каналізації, що газу - не там, де "мали бути орієнтовно" спочатку....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
jump написав:Ви ці "мінуси" показували при огляді прорабу?
...- та це ж ЗАГАЛЬНІ стояки - що з ними ж зробиш! ))) - просто, рік тому, у ВП тицяли менеджири пальцем по картинці, де, начебто, ОРІЄНТОВНО(!) має бути заведення води, газовий лічильник, котел.... - ну, в кінцевому результаті, де-що за метр-півтора від вказаного місця і "не на тій стіні" ))) .... але, це не страшно! - не смертельно! ))))
- ну, ще вхідні двері сказав, щоб краще відрегульвали....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!
В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!
Avalon Inc.: Your Happy New Home
Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00 ЖК Avalon Light вул. Мазепи Дресс-код: одягайтесь тепліше Формат: ярмарка
З любов’ю, компанія Avalon Inc. ===
...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати? (бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)
Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!
В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!
Avalon Inc.: Your Happy New Home
Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00 ЖК Avalon Light вул. Мазепи Дресс-код: одягайтесь тепліше Формат: ярмарка
З любов’ю, компанія Avalon Inc. ===
...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати? (бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)
Із власного досвіду такі заходи - це замануха для нових інвесторів - "вкладайтесь у наші "найкращі" термітники"
Коли зробите ремонт, вселитесь, обживетесь, подивитесь на якість виводів, проводки, стан ліфтів, насосів, пакетників, лічильників, кількість паркомісць, чи нормальна гідроізоляція (аби підвали не затоплювало після кожної зливи), звукопроникність квартири - думаю, що будете чути усіх сусідів довкола і ще силусиленну проблем, про які забудовник скромно промовчить на ярмарці тоді й оціните авалон
jump написав:Коли зробите ремонт, вселитесь, обживетесь, подивитесь на якість виводів, проводки, стан ліфтів, насосів, пакетників, лічильників, кількість паркомісць, чи нормальна гідроізоляція (аби підвали не затоплювало після кожної зливи), звукопроникність квартири - думаю, що будете чути усіх сусідів довкола і ще силусиленну проблем, про які забудовник скромно промовчить на ярмарці тоді й оціните авалон
Тоже интересует этот вопрос. Если межквартирные стены из газоблоков, то хорошая звукоизоляция под вопросом.