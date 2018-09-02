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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:54

... добрі сусіди - краще за рідню!)))

  Ethereum написав:По любому бажано шумоізоляцію робити в міжквартирних стінах. Чутливість висока,як показує досвід в таких стінах.

... з чого саме порадите робити звукоізоляцію на стінах, щоб по мінімуму "красти" площу?
(начебто, якісь і плівки - є, і ще всякі різні ДОРОГІ штуки.... - але кажуть, що ефект слабуватий :roll: ) - вже це якось обговорювалось на сусідній гілці...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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