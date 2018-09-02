... з чого саме порадите робити звукоізоляцію на стінах, щоб по мінімуму "красти" площу?
(начебто, якісь і плівки - є, і ще всякі різні ДОРОГІ штуки.... - але кажуть, що ефект слабуватий ) - вже це якось обговорювалось на сусідній гілці...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 12:54
... добрі сусіди - краще за рідню!)))
... з чого саме порадите робити звукоізоляцію на стінах, щоб по мінімуму "красти" площу?
(начебто, якісь і плівки - є, і ще всякі різні ДОРОГІ штуки.... - але кажуть, що ефект слабуватий ) - вже це якось обговорювалось на сусідній гілці...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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