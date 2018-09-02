... з чого саме порадите робити звукоізоляцію на стінах, щоб по мінімуму "красти" площу?
(начебто, якісь і плівки - є, і ще всякі різні ДОРОГІ штуки.... - але кажуть, що ефект слабуватий ) - вже це якось обговорювалось на сусідній гілці...
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:54
... добрі сусіди - краще за рідню!)))
... з чого саме порадите робити звукоізоляцію на стінах, щоб по мінімуму "красти" площу?
(начебто, якісь і плівки - є, і ще всякі різні ДОРОГІ штуки.... - але кажуть, що ефект слабуватий ) - вже це якось обговорювалось на сусідній гілці...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:37
... ну можуть же придумати, коли захочуть!
... ну і цікаві смітники на Зеленій придумали... (2:11хв)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:06
Коридор ,наприклад, можна корком обклеїти, він має 3 ,мм товщину і має звукоізоляційні властивості.Але задоволення не з дешевих.
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:38
... якраз коридор мене найменше цікавить..... бо в коридорі спати ж не буду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:06
Є корок рулонний .Можливо на нього потім наклеїти обої.Без застосування гіпсокартону не бачу іншої можливості для шумоізоляції.Хіба як при союзі коврів навішати
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:18
Bolt
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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