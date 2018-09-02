Bolt написав:Купляй квартири в новобудах
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89
це ж "славнозвісний ріел"
Ви почитайте про розвалюхи "іроксу" микичака
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:35
це ж "славнозвісний ріел"
Ви почитайте про розвалюхи "іроксу" микичака
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:47
... за ріелців я писав раніше, що вони - "ще те розчарування" по термінах, а виявляється що ще й в якості будівництва...
- але, то пів біди, - от почитав там ті всі коменти.... - біда більша в тому, як ми, УКРАЇНЦІ, спілкуємось одне з одним..... - це просто жах! - просто катастрофа!
... і таке що в інеті, а що в реалі....
... сумно б...©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:06
Рідко буваю на тому форумі, бо дійсно, контингент там зібрався специфічний.В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .Якістю задоволений.
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