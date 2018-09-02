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Bolt написав:В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .
В мене звідти були орендарі. Розповідали як ліфт не їздить на їх останній поверх, здається 12й. Орендодавці спускають ціну, тільки щоби залишалися в їх сучасних квартирах зі світломузикою. Сусідів чути як вилкою на кухні їдять за стіною. Але всі задоволені.
А з приводу форуму, то я цілком підтримую чоловіка, який 70К інвестував і дивуюся його витримці. А от з приводу працівників, то менеджери дуже недалекоглядні. Їх обличчя і брехню клієнти будуть пам'ятати ще довго, на кожному новому їх робочому місці, і щоразу "продати" буде важче. Це колосальні іміджеві витрати і для фірми і для окремих її представників.
На сьогодні, коли МЗС Польщі (і не тільки) не радить своїм громадянам їхати до нас, треба подумувати, хто все таки заселить все те, що здається в експлуатацію зараз.