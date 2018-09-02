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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:35

  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89


це ж "славнозвісний ріел" :mrgreen:
Ви почитайте про розвалюхи "іроксу" микичака :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:47

  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89

... за ріелців я писав раніше, що вони - "ще те розчарування" по термінах, а виявляється що ще й в якості будівництва...

- але, то пів біди, - от почитав там ті всі коменти.... - біда більша в тому, як ми, УКРАЇНЦІ, спілкуємось одне з одним..... - це просто жах! - просто катастрофа! :roll:
... і таке що в інеті, а що в реалі....
... сумно б...©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:06

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89

... за ріелців я писав раніше, що вони - "ще те розчарування" по термінах, а виявляється що ще й в якості будівництва...

- але, то пів біди, - от почитав там ті всі коменти.... - біда більша в тому, як ми, УКРАЇНЦІ, спілкуємось одне з одним..... - це просто жах! - просто катастрофа! :roll:
... і таке що в інеті, а що в реалі....
... сумно б...©®™

Рідко буваю на тому форумі, бо дійсно, контингент там зібрався специфічний.В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .Якістю задоволений.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .

В мене звідти були орендарі. Розповідали як ліфт не їздить на їх останній поверх, здається 12й. Орендодавці спускають ціну, тільки щоби залишалися в їх сучасних квартирах зі світломузикою. Сусідів чути як вилкою на кухні їдять за стіною. Але всі задоволені.

А з приводу форуму, то я цілком підтримую чоловіка, який 70К інвестував і дивуюся його витримці. А от з приводу працівників, то менеджери дуже недалекоглядні. Їх обличчя і брехню клієнти будуть пам'ятати ще довго, на кожному новому їх робочому місці, і щоразу "продати" буде важче. Це колосальні іміджеві витрати і для фірми і для окремих її представників.

На сьогодні, коли МЗС Польщі (і не тільки) не радить своїм громадянам їхати до нас, треба подумувати, хто все таки заселить все те, що здається в експлуатацію зараз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:26

Ріел, сторінка у ФБ

Не вірте жодному слову!!! Ріел вже обіцяли в Києві будинок із басейном, власним спорт клубом та іншими сервісами, а по факту будинок в жахливому стані, жодна з обіцянок не виконана! Навіть базові речі, як благоустрій території не можуть три роки зробити! Не заїхати у власний двір чи на паркінг! На три роки відтермінована здача будинку! Жах! :shock:

насрали не тільки у Львові...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:35

На території колишнього заводу «Кінескоп» на вулиці Антоновича, 112а збудують 16-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проектування погодили на засіданні виконавчого комітету ЛМР сьогодні, 14 грудня.

Висота будівлі не має перевищувати 56,1 м, а відсоток забудови – 73,5%. У будинку, крім офісів, розташують кафе-бар, а навпроти облаштують відкритий паркінг на 60 паркомісць.
За словами керівника ТзОВ «Канюк-Стиль» Юрія Канюка, яке й будуватиме багатоповерхівку, поруч планують збудувати готель із чотирирівневим підземним паркінгом на 180 місць, яким також користуватиметься й офісний центр. Засновником фірми «Таурус», що планує збудувати готель, також є Юрій Канюк. За його словами, на це будівництво наразі готують технічну документацію. Обидва будинки хочуть будувати одночасно.
http://tvoemisto.tv/news/na_mistsi_kine ... oNE4n0lSLo
jump
 
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