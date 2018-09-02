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Bolt написав:В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .
В мене звідти були орендарі. Розповідали як ліфт не їздить на їх останній поверх, здається 12й. Орендодавці спускають ціну, тільки щоби залишалися в їх сучасних квартирах зі світломузикою. Сусідів чути як вилкою на кухні їдять за стіною. Але всі задоволені.
А з приводу форуму, то я цілком підтримую чоловіка, який 70К інвестував і дивуюся його витримці. А от з приводу працівників, то менеджери дуже недалекоглядні. Їх обличчя і брехню клієнти будуть пам'ятати ще довго, на кожному новому їх робочому місці, і щоразу "продати" буде важче. Це колосальні іміджеві витрати і для фірми і для окремих її представників.
На сьогодні, коли МЗС Польщі (і не тільки) не радить своїм громадянам їхати до нас, треба подумувати, хто все таки заселить все те, що здається в експлуатацію зараз.
Не вірте жодному слову!!! Ріел вже обіцяли в Києві будинок із басейном, власним спорт клубом та іншими сервісами, а по факту будинок в жахливому стані, жодна з обіцянок не виконана! Навіть базові речі, як благоустрій території не можуть три роки зробити! Не заїхати у власний двір чи на паркінг! На три роки відтермінована здача будинку! Жах!
На території колишнього заводу «Кінескоп» на вулиці Антоновича, 112а збудують 16-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проектування погодили на засіданні виконавчого комітету ЛМР сьогодні, 14 грудня.
Висота будівлі не має перевищувати 56,1 м, а відсоток забудови – 73,5%. У будинку, крім офісів, розташують кафе-бар, а навпроти облаштують відкритий паркінг на 60 паркомісць. За словами керівника ТзОВ «Канюк-Стиль» Юрія Канюка, яке й будуватиме багатоповерхівку, поруч планують збудувати готель із чотирирівневим підземним паркінгом на 180 місць, яким також користуватиметься й офісний центр. Засновником фірми «Таурус», що планує збудувати готель, також є Юрій Канюк. За його словами, на це будівництво наразі готують технічну документацію. Обидва будинки хочуть будувати одночасно. http://tvoemisto.tv/news/na_mistsi_kine ... oNE4n0lSLo