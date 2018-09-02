Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .
В мене звідти були орендарі. Розповідали як ліфт не їздить на їх останній поверх, здається 12й. Орендодавці спускають ціну, тільки щоби залишалися в їх сучасних квартирах зі світломузикою. Сусідів чути як вилкою на кухні їдять за стіною. Але всі задоволені.
А з приводу форуму, то я цілком підтримую чоловіка, який 70К інвестував і дивуюся його витримці. А от з приводу працівників, то менеджери дуже недалекоглядні. Їх обличчя і брехню клієнти будуть пам'ятати ще довго, на кожному новому їх робочому місці, і щоразу "продати" буде важче. Це колосальні іміджеві витрати і для фірми і для окремих її представників.
На сьогодні, коли МЗС Польщі (і не тільки) не радить своїм громадянам їхати до нас, треба подумувати, хто все таки заселить все те, що здається в експлуатацію зараз.
Не вірте жодному слову!!! Ріел вже обіцяли в Києві будинок із басейном, власним спорт клубом та іншими сервісами, а по факту будинок в жахливому стані, жодна з обіцянок не виконана! Навіть базові речі, як благоустрій території не можуть три роки зробити! Не заїхати у власний двір чи на паркінг! На три роки відтермінована здача будинку! Жах!
На території колишнього заводу «Кінескоп» на вулиці Антоновича, 112а збудують 16-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проектування погодили на засіданні виконавчого комітету ЛМР сьогодні, 14 грудня.
Висота будівлі не має перевищувати 56,1 м, а відсоток забудови – 73,5%. У будинку, крім офісів, розташують кафе-бар, а навпроти облаштують відкритий паркінг на 60 паркомісць. За словами керівника ТзОВ «Канюк-Стиль» Юрія Канюка, яке й будуватиме багатоповерхівку, поруч планують збудувати готель із чотирирівневим підземним паркінгом на 180 місць, яким також користуватиметься й офісний центр. Засновником фірми «Таурус», що планує збудувати готель, також є Юрій Канюк. За його словами, на це будівництво наразі готують технічну документацію. Обидва будинки хочуть будувати одночасно. http://tvoemisto.tv/news/na_mistsi_kine ... oNE4n0lSLo
Апеляційний суд вперше зобов’язав знести незаконну багатоповерхівку у Львові Семиповерховий будинок був зведений без будь-яких дозволів
У вівторок, 18 грудня, Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо знесення багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 у Львові. Цю будівлю незаконно звела фірма відомого бізнесмена Богдана Копитка.
Йдеться про семиповерховий будинок на вул. Личаківській, 259, який зводило ТзОВ «Лідер Моноліт». Мерія звернула увагу на це будівництво чотири роки тому. Тоді виявили, що забудовник зводить будинок без містобудівних умов та обмежень, проекту будівництва та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт. Мер Львова Андрій Садовий заявляв про необхідність знесення цього будинку.
У 2016 році Інспекція ДАБК у Львові подала позовну заяву до Личаківського районного суду про знесення самочинного збудованого об’єкта. У 2017 році Личаківський райсуд повністю задовольнив позов Інспекції ДАБК щодо знесення будинку. Усі витрати, пов’язані зі знесенням багатоповерхівки, мав відшкодувати забудовник. Однак він подав апеляцію та намагався скасувати рішення суду.
засновником ТзОВ «Лідер Моноліт», що звело незаконну забудову є відомий львівський підприємець Богдан Копитко. Він, зокрема, є власником ПАТ «Львівського холодокомбінату» та ПАТ «Дрогобицький молочний завод».
ТзОВ «Лідер Моноліт» зареєстроване на вул. Личаківській, 259, де і зведена незаконна багатоповерхівка.
Згідно з новими будівельними нормами, в житлових будинках не допускається розміщення побутових газових теплогенераторів з закритими і відкритими камерами згоряння.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Зубко пояснив, що зі вступом в дію нових ДБН допускається встановлення в індивідуальних житлових будинках і багатоквартирних житлових будинках до 3 поверхів теплогенераторів потужністю до 30 кВт для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання.
Обов'язкові умови для установки - приміщення кухні висотою не менше 2,2 м з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити).
Внутрішній об'єм кухні при застосуванні теплогенераторів із закритою камерою згоряння повинен бути на 6 кубометрів більше, ніж передбачений пунктом 9.27 ДБН, а площа припливного засобу повинна становити не менше 0,025 кубометрів.
У приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається установка тільки теплогенераторів з закритою камерою згоряння. При цьому теплова потужність конвекторів, що встановлюються в житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт, а такі приміщення повинні бути обладнані контролем довибухових концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум'я. https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/20/643777/
оце жестяк!!! як вони продавили?! квартири з індивідуальним просто злетять у ціні!