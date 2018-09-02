RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:35

  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89


це ж "славнозвісний ріел" :mrgreen:
Ви почитайте про розвалюхи "іроксу" микичака :shock:
jump
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:47

  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89

... за ріелців я писав раніше, що вони - "ще те розчарування" по термінах, а виявляється що ще й в якості будівництва...

- але, то пів біди, - от почитав там ті всі коменти.... - біда більша в тому, як ми, УКРАЇНЦІ, спілкуємось одне з одним..... - це просто жах! - просто катастрофа! :roll:
... і таке що в інеті, а що в реалі....
... сумно б...©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 19.10.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:06

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Купляй квартири в новобудах :)
http://forum.lvivport.com/threads/novob ... 59/page-89

... за ріелців я писав раніше, що вони - "ще те розчарування" по термінах, а виявляється що ще й в якості будівництва...

- але, то пів біди, - от почитав там ті всі коменти.... - біда більша в тому, як ми, УКРАЇНЦІ, спілкуємось одне з одним..... - це просто жах! - просто катастрофа! :roll:
... і таке що в інеті, а що в реалі....
... сумно б...©®™

Рідко буваю на тому форумі, бо дійсно, контингент там зібрався специфічний.В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .Якістю задоволений.
Bolt
 
Повідомлень: 176
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В мене тато купив в Ріелі квартиру на Науковій за Арсеном.Класика цегла, плити .

В мене звідти були орендарі. Розповідали як ліфт не їздить на їх останній поверх, здається 12й. Орендодавці спускають ціну, тільки щоби залишалися в їх сучасних квартирах зі світломузикою. Сусідів чути як вилкою на кухні їдять за стіною. Але всі задоволені.

А з приводу форуму, то я цілком підтримую чоловіка, який 70К інвестував і дивуюся його витримці. А от з приводу працівників, то менеджери дуже недалекоглядні. Їх обличчя і брехню клієнти будуть пам'ятати ще довго, на кожному новому їх робочому місці, і щоразу "продати" буде важче. Це колосальні іміджеві витрати і для фірми і для окремих її представників.

На сьогодні, коли МЗС Польщі (і не тільки) не радить своїм громадянам їхати до нас, треба подумувати, хто все таки заселить все те, що здається в експлуатацію зараз.
Lambada
 
Повідомлень: 275
З нами з: 06.06.10
Подякував: 39 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:26

Ріел, сторінка у ФБ

Не вірте жодному слову!!! Ріел вже обіцяли в Києві будинок із басейном, власним спорт клубом та іншими сервісами, а по факту будинок в жахливому стані, жодна з обіцянок не виконана! Навіть базові речі, як благоустрій території не можуть три роки зробити! Не заїхати у власний двір чи на паркінг! На три роки відтермінована здача будинку! Жах! :shock:

насрали не тільки у Львові...
jump
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:35

На території колишнього заводу «Кінескоп» на вулиці Антоновича, 112а збудують 16-поверховий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження на проектування погодили на засіданні виконавчого комітету ЛМР сьогодні, 14 грудня.

Висота будівлі не має перевищувати 56,1 м, а відсоток забудови – 73,5%. У будинку, крім офісів, розташують кафе-бар, а навпроти облаштують відкритий паркінг на 60 паркомісць.
За словами керівника ТзОВ «Канюк-Стиль» Юрія Канюка, яке й будуватиме багатоповерхівку, поруч планують збудувати готель із чотирирівневим підземним паркінгом на 180 місць, яким також користуватиметься й офісний центр. Засновником фірми «Таурус», що планує збудувати готель, також є Юрій Канюк. За його словами, на це будівництво наразі готують технічну документацію. Обидва будинки хочуть будувати одночасно.
http://tvoemisto.tv/news/na_mistsi_kine ... oNE4n0lSLo
jump
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:16

Товариство, хто знає, то буде будуватись на Антоновича номер так 30-40, біля 17ї школи ?
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 205
З нами з: 25.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:17

  Львівський БатяР написав:Товариство, хто знає, то буде будуватись на Антоновича номер так 30-40, біля 17ї школи ?

Сьогодні проїжджав поруч, вже з'явився паспорт об'єкта.Щось 6-7поверхове.Як не буду спішити гляну ,що там пише.Вже ставлять кран.
Bolt
 
Повідомлень: 176
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:24

Апеляційний суд вперше зобов’язав знести незаконну багатоповерхівку у Львові
Семиповерховий будинок був зведений без будь-яких дозволів

У вівторок, 18 грудня, Восьмий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо знесення багатоповерхівки на вул. Личаківській, 259 у Львові. Цю будівлю незаконно звела фірма відомого бізнесмена Богдана Копитка.

Йдеться про семиповерховий будинок на вул. Личаківській, 259, який зводило ТзОВ «Лідер Моноліт». Мерія звернула увагу на це будівництво чотири роки тому. Тоді виявили, що забудовник зводить будинок без містобудівних умов та обмежень, проекту будівництва та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт. Мер Львова Андрій Садовий заявляв про необхідність знесення цього будинку.

У 2016 році Інспекція ДАБК у Львові подала позовну заяву до Личаківського районного суду про знесення самочинного збудованого об’єкта. У 2017 році Личаківський райсуд повністю задовольнив позов Інспекції ДАБК щодо знесення будинку. Усі витрати, пов’язані зі знесенням багатоповерхівки, мав відшкодувати забудовник. Однак він подав апеляцію та намагався скасувати рішення суду.

засновником ТзОВ «Лідер Моноліт», що звело незаконну забудову є відомий львівський підприємець Богдан Копитко. Він, зокрема, є власником ПАТ «Львівського холодокомбінату» та ПАТ «Дрогобицький молочний завод».

ТзОВ «Лідер Моноліт» зареєстроване на вул. Личаківській, 259, де і зведена незаконна багатоповерхівка.

https://zaxid.net/news/

цікаво, скільки задовий захотів квартир за узаконення, що аж до кількох апеляцій дійшло? :shock:
jump
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:24

В Україні заборонили встановлювати газові котли в нових квар

Згідно з новими будівельними нормами, в житлових будинках не допускається розміщення побутових газових теплогенераторів з закритими і відкритими камерами згоряння.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, передає прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Зубко пояснив, що зі вступом в дію нових ДБН допускається встановлення в індивідуальних житлових будинках і багатоквартирних житлових будинках до 3 поверхів теплогенераторів потужністю до 30 кВт для забезпечення потреб опалення та гарячого водопостачання.

Обов'язкові умови для установки - приміщення кухні висотою не менше 2,2 м з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити).

Внутрішній об'єм кухні при застосуванні теплогенераторів із закритою камерою згоряння повинен бути на 6 кубометрів більше, ніж передбачений пунктом 9.27 ДБН, а площа припливного засобу повинна становити не менше 0,025 кубометрів.

У приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається установка тільки теплогенераторів з закритою камерою згоряння.
При цьому теплова потужність конвекторів, що встановлюються в житлових приміщеннях, не повинна перевищувати 7,5 кВт, а такі приміщення повинні бути обладнані контролем довибухових концентрацій газу на рівні 20% нижньої концентраційної межі поширення полум'я.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/20/643777/

оце жестяк!!!
як вони продавили?!
квартири з індивідуальним просто злетять у ціні!
jump
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 287288289290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, ПчёлкаIRON і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 227, 228, 229
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2283 243569
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 18:31
shapo
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 419495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.