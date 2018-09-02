Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59
Не встигли власники шпаківень у термітниках потішитись певною автономністю як їм під НР сюрпризик
Гмм... Цікаво чи будуть діяти ці норми для вже змонтованих приладів автономного опалення.
jump написав:
***квартири з індивідуальним просто злетять у ціні!
Сумніваюсь. Хіба символічно.
ST_11
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Додано: Нед 23 гру, 2018 14:41
Bolt написав: Львівський БатяР написав:
Товариство, хто знає, то буде будуватись на Антоновича номер так 30-40, біля 17ї школи ?
Сьогодні проїжджав поруч, вже з'явився паспорт об'єкта.Щось 6-7поверхове.Як не буду спішити гляну ,що там пише.Вже ставлять кран.
Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути.
Львівський БатяР
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