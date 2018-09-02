Гмм... Цікаво чи будуть діяти ці норми для вже змонтованих приладів автономного опалення.
Сумніваюсь. Хіба символічно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:41
Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45
я колись сам не вмів...... а от тепер...
...натискаєте
lmg
- а тоді внизу ставите "галочку" навпроти "змінити розмір картинки", тоді ставите там 500-600 і натискаєте "Обзор" і вибираєте фото...... - тоді натискаєте "загрузіть" і вуаля
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:55
з ФБ. скандальні забудови у Львові
Чергові наслідки хаосу ринку житлової забудови
Доброго дня! Пост застереження потенційних покупців квартир в Леополь Таун та крик душі.
Звертаються до вас мешканці будинку по вул. Стрийська 111-в. У нас катастрофічна ситуація, просимо вас негайно втрутитися і допомогти нам. Будинок тече з усіх сторін, з даху, з ринв, затоплені квартири з 9го по 2й поверх, затоплені підвали, мзк. Хоч створено осбб, але ще не є балансоутримувачем і будинкоутримувачем. Забудовник згідно проекту мав встановити підігрів ринв та снігоутримувачі, чого не виконує другий рік, лише обіцяє. Просимо про увагу до посту, при можливості репост, щоб допомогти вирішити дану ситуацію, яка повторюється не вперше.
фото можна глянути на фб
реально жах...
дехто думає, що за менші кошти купить якісну квартиру...
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