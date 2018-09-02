RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59

Не встигли власники шпаківень у термітниках потішитись певною автономністю як їм під НР сюрпризик :lol:

Зображення

Гмм... Цікаво чи будуть діяти ці норми для вже змонтованих приладів автономного опалення.

  jump написав:***квартири з індивідуальним просто злетять у ціні!

Сумніваюсь. Хіба символічно.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 390
З нами з: 28.04.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:41

  Bolt написав:
  Львівський БатяР написав:Товариство, хто знає, то буде будуватись на Антоновича номер так 30-40, біля 17ї школи ?

Сьогодні проїжджав поруч, вже з'явився паспорт об'єкта.Щось 6-7поверхове.Як не буду спішити гляну ,що там пише.Вже ставлять кран.


Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 209
З нами з: 25.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45

я колись сам не вмів...... а от тепер...

  Львівський БатяР написав:Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?

...натискаєте
lmg
- а тоді внизу ставите "галочку" навпроти "змінити розмір картинки", тоді ставите там 500-600 і натискаєте "Обзор" і вибираєте фото...... - тоді натискаєте "загрузіть" і вуаля :D
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5537
З нами з: 19.10.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:55

з ФБ. скандальні забудови у Львові

Чергові наслідки хаосу ринку житлової забудови

Доброго дня! Пост застереження потенційних покупців квартир в Леополь Таун та крик душі.
Звертаються до вас мешканці будинку по вул. Стрийська 111-в. У нас катастрофічна ситуація, просимо вас негайно втрутитися і допомогти нам. Будинок тече з усіх сторін, з даху, з ринв, затоплені квартири з 9го по 2й поверх, затоплені підвали, мзк. Хоч створено осбб, але ще не є балансоутримувачем і будинкоутримувачем. Забудовник згідно проекту мав встановити підігрів ринв та снігоутримувачі, чого не виконує другий рік, лише обіцяє. Просимо про увагу до посту, при можливості репост, щоб допомогти вирішити дану ситуацію, яка повторюється не вперше.

фото можна глянути на фб
реально жах...

дехто думає, що за менші кошти купить якісну квартиру...
jump
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 18.08.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36

Долярчик

Вам подяка за допомогу !

Власне фото паспорту

Зображення
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 209
З нами з: 25.12.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 288289290291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 227, 228, 229
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2288 244569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 гру, 2018 17:48
akurt
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 419579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 579
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.