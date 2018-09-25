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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 288289290291
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59

Не встигли власники шпаківень у термітниках потішитись певною автономністю як їм під НР сюрпризик :lol:

Зображення

Гмм... Цікаво чи будуть діяти ці норми для вже змонтованих приладів автономного опалення.

  jump написав:***квартири з індивідуальним просто злетять у ціні!

Сумніваюсь. Хіба символічно.
ST_11
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:41

  Bolt написав:
  Львівський БатяР написав:Товариство, хто знає, то буде будуватись на Антоновича номер так 30-40, біля 17ї школи ?

Сьогодні проїжджав поруч, вже з'явився паспорт об'єкта.Щось 6-7поверхове.Як не буду спішити гляну ,що там пише.Вже ставлять кран.


Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45

я колись сам не вмів...... а от тепер...

  Львівський БатяР написав:Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?

...натискаєте
lmg
- а тоді внизу ставите "галочку" навпроти "змінити розмір картинки", тоді ставите там 500-600 і натискаєте "Обзор" і вибираєте фото...... - тоді натискаєте "загрузіть" і вуаля :D
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 09:55

з ФБ. скандальні забудови у Львові

Чергові наслідки хаосу ринку житлової забудови

Доброго дня! Пост застереження потенційних покупців квартир в Леополь Таун та крик душі.
Звертаються до вас мешканці будинку по вул. Стрийська 111-в. У нас катастрофічна ситуація, просимо вас негайно втрутитися і допомогти нам. Будинок тече з усіх сторін, з даху, з ринв, затоплені квартири з 9го по 2й поверх, затоплені підвали, мзк. Хоч створено осбб, але ще не є балансоутримувачем і будинкоутримувачем. Забудовник згідно проекту мав встановити підігрів ринв та снігоутримувачі, чого не виконує другий рік, лише обіцяє. Просимо про увагу до посту, при можливості репост, щоб допомогти вирішити дану ситуацію, яка повторюється не вперше.

фото можна глянути на фб
реально жах...

дехто думає, що за менші кошти купить якісну квартиру...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36

Долярчик

Вам подяка за допомогу !

Власне фото паспорту

Зображення
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:34

Що скажете товариство ?
Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...

Нижче мої міркування
Локація
Мінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.
Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.

Забудовник
поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....

Мета
Остаточно не визначився, розглядаю два варіанти
а) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодах
б) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.

Дякую всім хто відпишеться !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:46

  Львівський БатяР написав:Що скажете товариство ?
Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...

Нижче мої міркування
Локація
Мінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.
Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.

Забудовник
поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....

Мета
Остаточно не визначився, розглядаю два варіанти
а) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодах
б) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.

Дякую всім хто відпишеться !


кажуть, що забудовник той самий, що поруч на Кокорудзи будує. так що я б на супер-пупер не розраховував би.

ціна від 1300, то за скільки ви його перепродасте? краще вже, на мій погляд щось від Авалону? ;)

update:
до того ж вкладатись в котел перед 19-20 роками, особисто, я б не став. якщо вже так підгора кудись влізти :) і район Лукаша влаштовує, то там, здається, ще є декілька 2-к. сертифікат є, чекаємо адресу і іншалла, весною на ремонт. метр там зара по 800 уе, я бачу потенціал росту.
так що думайте, адекватні сусіди не завадять!

update 2:
в центрі, я особисто, ще б перевіряв, кому земля до 39 року належала. в 2012 році ми ні крим, ні донбас ще уявити не могли б, тому, що нам майбутне готує ніхто не знає.
change_pm
 
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