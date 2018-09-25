Додано: Сер 26 гру, 2018 23:46

Львівський БатяР написав: Що скажете товариство ?

Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...



Нижче мої міркування

Локація

Мінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.

Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.



Забудовник

поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....



Мета

Остаточно не визначився, розглядаю два варіанти

а) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодах

б) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.



Дякую всім хто відпишеться ! Що скажете товариство ?Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...Нижче мої міркуванняМінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....Остаточно не визначився, розглядаю два варіантиа) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодахб) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.Дякую всім хто відпишеться !

кажуть, що забудовник той самий, що поруч на Кокорудзи будує. так що я б на супер-пупер не розраховував би.ціна від 1300, то за скільки ви його перепродасте? краще вже, на мій погляд щось від Авалону?update:до того ж вкладатись в котел перед 19-20 роками, особисто, я б не став. якщо вже так підгора кудись влізтиі район Лукаша влаштовує, то там, здається, ще є декілька 2-к. сертифікат є, чекаємо адресу і іншалла, весною на ремонт. метр там зара по 800 уе, я бачу потенціал росту.так що думайте, адекватні сусіди не завадять!update 2:в центрі, я особисто, ще б перевіряв, кому земля до 39 року належала. в 2012 році ми ні крим, ні донбас ще уявити не могли б, тому, що нам майбутне готує ніхто не знає.