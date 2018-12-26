Додано: Чет 27 гру, 2018 13:21

change_pm написав: Львівський БатяР написав: Що скажете товариство ?

Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...



Нижче мої міркування

Локація

Мінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.

Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.



Забудовник

поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....



Мета

Остаточно не визначився, розглядаю два варіанти

а) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодах

б) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.



Дякую всім хто відпишеться ! Що скажете товариство ?Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...Нижче мої міркуванняМінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....Остаточно не визначився, розглядаю два варіантиа) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодахб) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.Дякую всім хто відпишеться !



кажуть, що забудовник той самий, що поруч на Кокорудзи будує. так що я б на супер-пупер не розраховував би.



ціна від 1300, то за скільки ви його перепродасте? краще вже, на мій погляд щось від Авалону?



update:

до того ж вкладатись в котел перед 19-20 роками, особисто, я б не став. якщо вже так підгора кудись влізти і район Лукаша влаштовує, то там, здається, ще є декілька 2-к. сертифікат є, чекаємо адресу і іншалла, весною на ремонт. метр там зара по 800 уе, я бачу потенціал росту.

так що думайте, адекватні сусіди не завадять!



update 2:

в центрі, я особисто, ще б перевіряв, кому земля до 39 року належала. в 2012 році ми ні крим, ні донбас ще уявити не могли б, тому, що нам майбутне готує ніхто не знає. кажуть, що забудовник той самий, що поруч на Кокорудзи будує. так що я б на супер-пупер не розраховував би.ціна від 1300, то за скільки ви його перепродасте? краще вже, на мій погляд щось від Авалону?update:до того ж вкладатись в котел перед 19-20 роками, особисто, я б не став. якщо вже так підгора кудись влізтиі район Лукаша влаштовує, то там, здається, ще є декілька 2-к. сертифікат є, чекаємо адресу і іншалла, весною на ремонт. метр там зара по 800 уе, я бачу потенціал росту.так що думайте, адекватні сусіди не завадять!update 2:в центрі, я особисто, ще б перевіряв, кому земля до 39 року належала. в 2012 році ми ні крим, ні донбас ще уявити не могли б, тому, що нам майбутне готує ніхто не знає.

Розглядав цей об'єкт, бо живу поруч. Згідний з плюсами/мінусами Батяра і з міркуваннями change_pm.Доповню. Для місцевих мешканців цей район - не центр; центр починається біля головного корпусу університетут Франка і бібліотеки Стефаника. Хоча приємно, що ви нас віднесли до центру. Район гарний, але з кожним роком весь житловий фонд тільки зношується. Моніторю локальні ціни. По ціні 1000 уо за кв. м. на вторинці - майже відсутній попит: замовлення висять роками. Реально продати можна в залежності від стану по 850-900 (при вбитому стані - навіть 750 уо). Якщо ви візьмете зараз на котловані по 1300 уо, то для перепродажу це - печаль. Потенціал росту ціни від 1300 уо - нульовий, зато ризики величезні. Якщо піде платоспроможний попит, то він спочатку вдариться в пропозицію по 1000 уо, а ця пропозиція величезна, це як стіна в криптобіржовому стакані.Якщо для дитини на виріст - інша справа, витрачаєте гроші на її комфорт. З такої позиції варто сходити в ЖК на вул. Кокорудза і глянути чи влаштовує якість цього забудовника. На Кокорудза вони також починали з 1300 і потім знизили на залишки-аеродроми. При меті взяти на виріст тим більше не поспішав би і чекав би на наступну кризу, обвал гривні, аж тоді шукав об'єкт з максимальної готовністю (і мінімальним ризиком).Минулого року сам брав на виріст внизу Янівської по 630. Так само прицентральний район, недалеко вокзал, університет, політехнічний. Але там вже стояла коробка. Зараз попит починається від 980 уо, а реально продати - в районі 930 уо. З плюсів району: більше новобудов і, відповідно, багатшої публіки, два нових торгових центри (на Семицвіті і на Великій Британії), саму вул. Шевченка в ближчі роки капітально відремонтують і взагалі буде лялечка. Зараз так само на виріст взяв би знову в цьому районі, бо готовий новобуд по 1000 уо - на будь-який смак.