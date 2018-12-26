Гмм... Цікаво чи будуть діяти ці норми для вже змонтованих приладів автономного опалення.
Сумніваюсь. Хіба символічно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:59
Додано: Нед 23 гру, 2018 14:41
Маю фото паспорту обєкта але не знаю якйого сюди закинути. Хтось може провести?
Додано: Нед 23 гру, 2018 19:45
я колись сам не вмів...... а от тепер...
...натискаєте
lmg
- а тоді внизу ставите "галочку" навпроти "змінити розмір картинки", тоді ставите там 500-600 і натискаєте "Обзор" і вибираєте фото...... - тоді натискаєте "загрузіть" і вуаля
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 24 гру, 2018 09:55
з ФБ. скандальні забудови у Львові
Чергові наслідки хаосу ринку житлової забудови
Доброго дня! Пост застереження потенційних покупців квартир в Леополь Таун та крик душі.
Звертаються до вас мешканці будинку по вул. Стрийська 111-в. У нас катастрофічна ситуація, просимо вас негайно втрутитися і допомогти нам. Будинок тече з усіх сторін, з даху, з ринв, затоплені квартири з 9го по 2й поверх, затоплені підвали, мзк. Хоч створено осбб, але ще не є балансоутримувачем і будинкоутримувачем. Забудовник згідно проекту мав встановити підігрів ринв та снігоутримувачі, чого не виконує другий рік, лише обіцяє. Просимо про увагу до посту, при можливості репост, щоб допомогти вирішити дану ситуацію, яка повторюється не вперше.
фото можна глянути на фб
реально жах...
дехто думає, що за менші кошти купить якісну квартиру...
Додано: Сер 26 гру, 2018 20:34
Що скажете товариство ?
Цікавлять ваші думки стосовно локації, інфо по забудовнику і в загалі...
Нижче мої міркування
Локація
Мінуси- вулиця Антоновича не є найспокійнішою і найкомфортнішою для проживання, оскільки по ній проходить досить жвавий рух.
Плюси - будівництво в старій частині міста, к-сть новобудов в цьому районі низька, розташовано в 15хв пішки до центру та 5 хв до привокзальної з відки можна добратись в будь-який куточок Львова, близько - вокзал, аеропорт, привокзальний базарчик.
Забудовник
поки для мене малозрозумілий. Інфи мало, яскравих проектів не знайшов.....
Мета
Остаточно не визначився, розглядаю два варіанти
а) інвестиція в котел з перепродажем в пізніх періодах
б) купівля для дітей (на виріст), зі здачою в оренду поки діти не виростуть.
Дякую всім хто відпишеться !
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:46
кажуть, що забудовник той самий, що поруч на Кокорудзи будує. так що я б на супер-пупер не розраховував би.
ціна від 1300, то за скільки ви його перепродасте? краще вже, на мій погляд щось від Авалону?
update:
до того ж вкладатись в котел перед 19-20 роками, особисто, я б не став. якщо вже так підгора кудись влізти і район Лукаша влаштовує, то там, здається, ще є декілька 2-к. сертифікат є, чекаємо адресу і іншалла, весною на ремонт. метр там зара по 800 уе, я бачу потенціал росту.
так що думайте, адекватні сусіди не завадять!
update 2:
в центрі, я особисто, ще б перевіряв, кому земля до 39 року належала. в 2012 році ми ні крим, ні донбас ще уявити не могли б, тому, що нам майбутне готує ніхто не знає.
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:03
... якраз коридор мене найменше цікавить..... бо в коридорі спати ж не буду! [/quote]
Треба робити шумоізоляцію там де стінки тонкі. Є спеціальна плівка ,мембрана ,є мінвата. Все залежить від цілі.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:21
Розглядав цей об'єкт, бо живу поруч. Згідний з плюсами/мінусами Батяра і з міркуваннями change_pm.
Доповню. Для місцевих мешканців цей район - не центр; центр починається біля головного корпусу університетут Франка і бібліотеки Стефаника. Хоча приємно, що ви нас віднесли до центру. Район гарний, але з кожним роком весь житловий фонд тільки зношується. Моніторю локальні ціни. По ціні 1000 уо за кв. м. на вторинці - майже відсутній попит: замовлення висять роками. Реально продати можна в залежності від стану по 850-900 (при вбитому стані - навіть 750 уо). Якщо ви візьмете зараз на котловані по 1300 уо, то для перепродажу це - печаль. Потенціал росту ціни від 1300 уо - нульовий, зато ризики величезні. Якщо піде платоспроможний попит, то він спочатку вдариться в пропозицію по 1000 уо, а ця пропозиція величезна, це як стіна в криптобіржовому стакані.
Якщо для дитини на виріст - інша справа, витрачаєте гроші на її комфорт. З такої позиції варто сходити в ЖК на вул. Кокорудза і глянути чи влаштовує якість цього забудовника. На Кокорудза вони також починали з 1300 і потім знизили на залишки-аеродроми. При меті взяти на виріст тим більше не поспішав би і чекав би на наступну кризу, обвал гривні, аж тоді шукав об'єкт з максимальної готовністю (і мінімальним ризиком).
Минулого року сам брав на виріст внизу Янівської по 630. Так само прицентральний район, недалеко вокзал, університет, політехнічний. Але там вже стояла коробка. Зараз попит починається від 980 уо, а реально продати - в районі 930 уо. З плюсів району: більше новобудов і, відповідно, багатшої публіки, два нових торгових центри (на Семицвіті і на Великій Британії), саму вул. Шевченка в ближчі роки капітально відремонтують і взагалі буде лялечка. Зараз так само на виріст взяв би знову в цьому районі, бо готовий новобуд по 1000 уо - на будь-який смак.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:54
Шевченка не думаю що буде перспективний район. Треба брати біля парку,тому що проблема екології вже є,а шукають же для дітей!
Тому однозначно- Погулянка,Новий Львів,можливо Сихівський масив( всі дитячі гуртки там),Пасічна...
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