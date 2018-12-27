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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:28
Ethereum написав:
Шевченка не думаю що буде перспективний район. Треба брати біля парку,тому що проблема екології вже є,а шукають же для дітей!
Тому однозначно- Погулянка,Новий Львів,можливо Сихівський масив( всі дитячі гуртки там),Пасічна...
Парк Тауер?
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Чет 27 гру, 2018 22:49
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