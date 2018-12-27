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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 289290291292
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:28

  Ethereum написав:Шевченка не думаю що буде перспективний район. Треба брати біля парку,тому що проблема екології вже є,а шукають же для дітей!
Тому однозначно- Погулянка,Новий Львів,можливо Сихівський масив( всі дитячі гуртки там),Пасічна...


Парк Тауер?
change_pm
 
Повідомлень: 184
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:22

Подякував всім хто знайшов час поділитись звоїми міркуваннями !

change_pm
Відверто кажучи за ціну ще не взнавав, збирався телефонувати після свят. Але 1300 за повітря над ямою давати не готовий. На мою думку таку ціну можна просити за котел десь в центрі міста. Можливо треба зачекати, щоб забудовник реальніше оцінив ситуацію або брати вже в хоча б на етапі готових стін.
Стосовно вул. Лукаша. Щось мені ця локація до серця не лежить. Хоча вона ніби нічого ! Більше подобається Пак Тауер.
Стосовно перевірки землі. Якщо Ви маєте на увазі, що нпр Поляки можуть предявити претензії і показати якісь доки, що вони є/були власниками землі то Я в це не вірю. Гадаю, що це більше штучне роздмухування самі розумієте ким і для чого !

Ethereum
Погулянка,Новий Львів,можливо Сихівський масив ці локації наразі не розглядаю взагалі. Основна причина це те, що там місця для будівництва валом, а отже при будь-якому стресі там житло втратить вартість в першу чергу.

Підсумую коротко для себе.
Якщо справді вартість повітря над котлом в цьому будинку коштує 1300, то варіант з перепродажем відпадає ! Погоджуюсь, що купивши за такі гроші зараз, перепродати потім буде тяжко навіть враховуючи, що в тому районі фактично нічого не будується.
Також сумнівно виглядає інвестиція для дитини бо якщо до вартості в 1300 за голі стіни додати вартість ремонту і якихось меблів то кінцевий варіант буде золотий ! За ці гроші можна підшукати вторинку з ремонтом в тій локації.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 213
З нами з: 25.12.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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  #<1 ... 289290291292
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