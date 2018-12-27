Парк Тауер?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:28
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:22
Подякував всім хто знайшов час поділитись звоїми міркуваннями !
change_pm
Відверто кажучи за ціну ще не взнавав, збирався телефонувати після свят. Але 1300 за повітря над ямою давати не готовий. На мою думку таку ціну можна просити за котел десь в центрі міста. Можливо треба зачекати, щоб забудовник реальніше оцінив ситуацію або брати вже в хоча б на етапі готових стін.
Стосовно вул. Лукаша. Щось мені ця локація до серця не лежить. Хоча вона ніби нічого ! Більше подобається Пак Тауер.
Стосовно перевірки землі. Якщо Ви маєте на увазі, що нпр Поляки можуть предявити претензії і показати якісь доки, що вони є/були власниками землі то Я в це не вірю. Гадаю, що це більше штучне роздмухування самі розумієте ким і для чого !
Ethereum
Погулянка,Новий Львів,можливо Сихівський масив ці локації наразі не розглядаю взагалі. Основна причина це те, що там місця для будівництва валом, а отже при будь-якому стресі там житло втратить вартість в першу чергу.
Підсумую коротко для себе.
Якщо справді вартість повітря над котлом в цьому будинку коштує 1300, то варіант з перепродажем відпадає ! Погоджуюсь, що купивши за такі гроші зараз, перепродати потім буде тяжко навіть враховуючи, що в тому районі фактично нічого не будується.
Також сумнівно виглядає інвестиція для дитини бо якщо до вартості в 1300 за голі стіни додати вартість ремонту і якихось меблів то кінцевий варіант буде золотий ! За ці гроші можна підшукати вторинку з ремонтом в тій локації.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:02
Погулянка (як і вся ближча до центру частина Личаківського району) зараз забудована якісно, в тому числі дорожчими новобудовами. Тому навіть наявність вільних площ не зможе обвалити ціни. Особливо цікаво виглядає ділянка на території Молдвинпрому, де будуть квартири вікнами прямо в парк (який навряд чи забудують). Решта (Новий Львів, Сихів) - масовий сегмент, ви праві. "Чего много - тому и цена невелика". Новий Львів при цьому виглядає значно привабливіше від Сихова через відносну близькість до центру і можливу появу (років через 5-10) ІТ містечка біля Податкової. Але це перспектива і далека і примарна.
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Можливо LvivTechCity раніше добудують. Тоді і Лукаша і Парк Тауєр в тренді будуть.
Доречі, поки що картинка Парк Тауєра і реальність не в кращу сторону співпадають.
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:31
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:51
я ось тут дивився
добра людина виклала фото.
чікаво, чому тут крім долярчика ніхто фото будівель не викладає?
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