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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:00

  Львівський БатяР написав:
  SunnyBunny написав:А що думаєте про новобудову від Ріелу з квартирами по 23-26 квадратів? Якщо купити кілька таких під оренду, на перший погляд вигідніше, ніж просто однокімнатні.



Хоч як кажуть, на кожний товар є свій покупець, як на мене 23 м2 то комірчина - варіант для студіків та самотніх людей, тому мені здається, що стартувати треба хочаб від 30 м2. таке вже більше підійде молодій бездітній сімї...


Теж задумався щодо тих смартів під здачу в оренду, почав цікавитись шо ся робе з ринком Львівської нерухомості, власне так і натрапив на цю гілку :) .
Якщо порівнювати, однокімнатні в цьому ЖК досить великі, по 45-47 метрів. Тобто за ті самі гроші можна придбати або однокімнатну або майже два смарти.
З мінусів на разі бачу вищу вартість ремонту двох смартів сумарно відносно однокімнатної (два санвузли, дві кухні і т.п.) і звужену цільову аудиторію.
Смарти то шось нове для Львова, наскільки буде попит, по чому можна буде їх здавати? Чи можна буде їх здавати на довготривалий термін, 1 рік і більше? І саме основне кому, щоби не вбили ремонт на раз?
Я лиш приглядаюсь, тому реальними цінами не оперую, хто знає реальні розцінки, не з оголошень поправте пліз, але як на мене однокімнатну можна здати +- за 200, якщо два смарти підуть в оренду по 150 то це має бути цікаво. Треба ще врахувати що заселити орендарів можна буде в кінці 21-го року, які будуть ціни?
І в такому випадку за рік маємо 3600 з двох смартів проти 2400 з однокімнатної. Тобто на третину цікавіше, що має підняти окупність. Але то мої роздуми, питання чи підуть реально ці "комірчини" в оренду по 150 через 2-3 роки?
Yur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:00

птаха щастя завтрашнього дня©

  change_pm написав:Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником.
Так що здається, час лізти в котловани закінчився.

... то ж треба таке! - я вже НЕОДНОРАЗОВО спостерігаю в своєму житті, що мені таки час-від-часу/періодично просто ВЕЗЕ! :shock:
... от ріел мусолить/затягує своє будівництво Моне-3, тепер авеню-5.....- а я ж їх реально розглядав для купівлі! :shock:
- не здивуюсь тепер, якщо і Лінкольн - затягнуть... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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