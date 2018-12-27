|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:00
Львівський БатяР написав: SunnyBunny написав:
А що думаєте про новобудову від Ріелу з квартирами по 23-26 квадратів? Якщо купити кілька таких під оренду, на перший погляд вигідніше, ніж просто однокімнатні.
Хоч як кажуть, на кожний товар є свій покупець, як на мене 23 м2 то комірчина - варіант для студіків та самотніх людей, тому мені здається, що стартувати треба хочаб від 30 м2. таке вже більше підійде молодій бездітній сімї...
Теж задумався щодо тих смартів під здачу в оренду, почав цікавитись шо ся робе з ринком Львівської нерухомості, власне так і натрапив на цю гілку
.
Якщо порівнювати, однокімнатні в цьому ЖК досить великі, по 45-47 метрів. Тобто за ті самі гроші можна придбати або однокімнатну або майже два смарти.
З мінусів на разі бачу вищу вартість ремонту двох смартів сумарно відносно однокімнатної (два санвузли, дві кухні і т.п.) і звужену цільову аудиторію.
Смарти то шось нове для Львова, наскільки буде попит, по чому можна буде їх здавати? Чи можна буде їх здавати на довготривалий термін, 1 рік і більше? І саме основне кому, щоби не вбили ремонт на раз?
Я лиш приглядаюсь, тому реальними цінами не оперую, хто знає реальні розцінки, не з оголошень поправте пліз, але як на мене однокімнатну можна здати +- за 200, якщо два смарти підуть в оренду по 150 то це має бути цікаво. Треба ще врахувати що заселити орендарів можна буде в кінці 21-го року, які будуть ціни?
І в такому випадку за рік маємо 3600 з двох смартів проти 2400 з однокімнатної. Тобто на третину цікавіше, що має підняти окупність. Але то мої роздуми, питання чи підуть реально ці "комірчини" в оренду по 150 через 2-3 роки?
-
Yur
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 04.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:00
change_pm написав:
Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue
та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником.
Так що здається, час лізти в котловани закінчився.
... то ж треба таке! - я вже НЕОДНОРАЗОВО спостерігаю в своєму житті, що мені таки час-від-часу/періодично просто ВЕЗЕ!
... от ріел мусолить/затягує своє будівництво Моне-3, тепер авеню-5.....- а я ж їх реально розглядав для купівлі!
- не здивуюсь тепер, якщо і Лінкольн - затягнуть...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:47
Долярчик написав: change_pm написав:
Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue
та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником.
Так що здається, час лізти в котловани закінчився.
... то ж треба таке! - я вже НЕОДНОРАЗОВО спостерігаю в своєму житті, що мені таки час-від-часу/періодично просто ВЕЗЕ!
... от ріел мусолить/затягує своє будівництво Моне-3, тепер авеню-5.....- а я ж їх реально розглядав для купівлі!
- не здивуюсь тепер, якщо і Лінкольн - затягнуть...
Так і є! В бізнесі і в житті для успіху треба мати голову на плечах і трішечки везіння .
Зверніть увагу, що у наведених прикладах будівництво не призупинене, а заморожене і немає звязку з забудовником . Це каардинально різні речі.
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:52
Львівський БатяР
... так! - якщо ріелці затягують, повільно будують, але БУДУЮТЬ! - то з авеню-5 - повний ппц!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:04
... і на рахунок тих квартир по 23м2 від ріелу на Левандівці....
- напишу свою суб'єктивну думку:
#ябтамнекупив)) - не ризикнув би, бо:
1) - почну з головного! - зараз справді "стрьомний" час влізати в котловани..... ще й до забудовника, який понабирав об'єктів і не встигає їх вчасно здавати!
2)... локація - трохи дупа
.... ще й колія "для повного щастя" неподалік
3)....великий об'єкт! - точно будуть затягувати + конкуренція буде велика...
п. с.
... хоча, саме через локацію я і не брав би там квартиру...
(вже краще парус-смарт - трохи цікавішший по локації! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5603
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2402
|255467
|
|
|9
|1050
|
Сер 09 січ, 2019 23:17
Coder
|
|0
|205
|
|