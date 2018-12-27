Додано: Чет 10 січ, 2019 20:00

Львівський БатяР написав: SunnyBunny написав: А що думаєте про новобудову від Ріелу з квартирами по 23-26 квадратів? Якщо купити кілька таких під оренду, на перший погляд вигідніше, ніж просто однокімнатні. А що думаєте про новобудову від Ріелу з квартирами по 23-26 квадратів? Якщо купити кілька таких під оренду, на перший погляд вигідніше, ніж просто однокімнатні.





Хоч як кажуть, на кожний товар є свій покупець, як на мене 23 м2 то комірчина - варіант для студіків та самотніх людей, тому мені здається, що стартувати треба хочаб від 30 м2. таке вже більше підійде молодій бездітній сімї... Хоч як кажуть, на кожний товар є свій покупець, як на мене 23 м2 то комірчина - варіант для студіків та самотніх людей, тому мені здається, що стартувати треба хочаб від 30 м2. таке вже більше підійде молодій бездітній сімї...

Теж задумався щодо тих смартів під здачу в оренду, почав цікавитись шо ся робе з ринком Львівської нерухомості, власне так і натрапив на цю гілкуЯкщо порівнювати, однокімнатні в цьому ЖК досить великі, по 45-47 метрів. Тобто за ті самі гроші можна придбати або однокімнатну або майже два смарти.З мінусів на разі бачу вищу вартість ремонту двох смартів сумарно відносно однокімнатної (два санвузли, дві кухні і т.п.) і звужену цільову аудиторію.Смарти то шось нове для Львова, наскільки буде попит, по чому можна буде їх здавати? Чи можна буде їх здавати на довготривалий термін, 1 рік і більше? І саме основне кому, щоби не вбили ремонт на раз?Я лиш приглядаюсь, тому реальними цінами не оперую, хто знає реальні розцінки, не з оголошень поправте пліз, але як на мене однокімнатну можна здати +- за 200, якщо два смарти підуть в оренду по 150 то це має бути цікаво. Треба ще врахувати що заселити орендарів можна буде в кінці 21-го року, які будуть ціни?І в такому випадку за рік маємо 3600 з двох смартів проти 2400 з однокімнатної. Тобто на третину цікавіше, що має підняти окупність. Але то мої роздуми, питання чи підуть реально ці "комірчини" в оренду по 150 через 2-3 роки?