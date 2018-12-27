Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
SunnyBunny написав:А що думаєте про новобудову від Ріелу з квартирами по 23-26 квадратів? Якщо купити кілька таких під оренду, на перший погляд вигідніше, ніж просто однокімнатні.
Хоч як кажуть, на кожний товар є свій покупець, як на мене 23 м2 то комірчина - варіант для студіків та самотніх людей, тому мені здається, що стартувати треба хочаб від 30 м2. таке вже більше підійде молодій бездітній сімї...
Теж задумався щодо тих смартів під здачу в оренду, почав цікавитись шо ся робе з ринком Львівської нерухомості, власне так і натрапив на цю гілку . Якщо порівнювати, однокімнатні в цьому ЖК досить великі, по 45-47 метрів. Тобто за ті самі гроші можна придбати або однокімнатну або майже два смарти. З мінусів на разі бачу вищу вартість ремонту двох смартів сумарно відносно однокімнатної (два санвузли, дві кухні і т.п.) і звужену цільову аудиторію. Смарти то шось нове для Львова, наскільки буде попит, по чому можна буде їх здавати? Чи можна буде їх здавати на довготривалий термін, 1 рік і більше? І саме основне кому, щоби не вбили ремонт на раз? Я лиш приглядаюсь, тому реальними цінами не оперую, хто знає реальні розцінки, не з оголошень поправте пліз, але як на мене однокімнатну можна здати +- за 200, якщо два смарти підуть в оренду по 150 то це має бути цікаво. Треба ще врахувати що заселити орендарів можна буде в кінці 21-го року, які будуть ціни? І в такому випадку за рік маємо 3600 з двох смартів проти 2400 з однокімнатної. Тобто на третину цікавіше, що має підняти окупність. Але то мої роздуми, питання чи підуть реально ці "комірчини" в оренду по 150 через 2-3 роки?
change_pm написав:Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником. Так що здається, час лізти в котловани закінчився.
... то ж треба таке! - я вже НЕОДНОРАЗОВО спостерігаю в своєму житті, що мені таки час-від-часу/періодично просто ВЕЗЕ! ... от ріел мусолить/затягує своє будівництво Моне-3, тепер авеню-5.....- а я ж їх реально розглядав для купівлі! - не здивуюсь тепер, якщо і Лінкольн - затягнуть...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
change_pm написав:Без злорадства констатую, що 2 проекта - 5 Avenue та Дольче Віта заморожені, і на лун написано, що немає зв'язку з забудовником. Так що здається, час лізти в котловани закінчився.
... то ж треба таке! - я вже НЕОДНОРАЗОВО спостерігаю в своєму житті, що мені таки час-від-часу/періодично просто ВЕЗЕ! ... от ріел мусолить/затягує своє будівництво Моне-3, тепер авеню-5.....- а я ж їх реально розглядав для купівлі! - не здивуюсь тепер, якщо і Лінкольн - затягнуть...
Так і є! В бізнесі і в житті для успіху треба мати голову на плечах і трішечки везіння . Зверніть увагу, що у наведених прикладах будівництво не призупинене, а заморожене і немає звязку з забудовником . Це каардинально різні речі.
... і на рахунок тих квартир по 23м2 від ріелу на Левандівці.... - напишу свою суб'єктивну думку:
#ябтамнекупив)) - не ризикнув би, бо: 1) - почну з головного! - зараз справді "стрьомний" час влізати в котловани..... ще й до забудовника, який понабирав об'єктів і не встигає їх вчасно здавати! 2)... локація - трохи дупа .... ще й колія "для повного щастя" неподалік 3)....великий об'єкт! - точно будуть затягувати + конкуренція буде велика...
п. с. ... хоча, саме через локацію я і не брав би там квартиру... (вже краще парус-смарт - трохи цікавішший по локації! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... і на рахунок тих квартир по 23м2 від ріелу на Левандівці.... - напишу свою суб'єктивну думку:
#ябтамнекупив)) - не ризикнув би, бо: 1) - почну з головного! - зараз справді "стрьомний" час влізати в котловани..... ще й до забудовника, який понабирав об'єктів і не встигає їх вчасно здавати! 2)... локація - трохи дупа .... ще й колія "для повного щастя" неподалік 3)....великий об'єкт! - точно будуть затягувати + конкуренція буде велика...
п. с. ... хоча, саме через локацію я і не брав би там квартиру... (вже краще парус-смарт - трохи цікавішший по локації! )
Долярчик, з локацією цікава штука виходить, от наприклад на мою суб'єктивну думку локація не така вже погана, мабуть тому що я 12 років прожив поруч того об'єкта, мій будинок навіть видно на задньому плані рендера. Ще пригадую як років 20 тому зраненька стояв там в черзі за молоком для доньки. Так от звідти можна прямо виїхати через Левандівський міст на Городоцьку, якщо відремонтують вул Ген. Курмановича можна буде без жодного світлофору виїхати на Городоцьку за Скнилівським мостом. Ну і будують дорогу з Левандівки через Білогорщу на обїздну. Виглядає що цього року відкриють. Якщо ще зроблять дорогу з Левандівки на Рясне як колись обіцяли це має частково розвантажити перехрестя Левандівка/Шевченка. Правда з такою щільною забудовою швидко доїхати вже ніде немає. Мене більше тут турбує близкість до залізниці, пригадую що з відкритими вікнами нам вночі було навіть чути оголошення на колії ну і як їдуть поїзди. Але то було як звуки з далини, відголоски, і нам навіть подобалось, якось діяло заколисуюче, тутух-тутух-тутух В цьому ж/к інша справа, там будинки ну зовсім близько від колії, раніше нікому би в голову не прийшло таке. Ну але маємо те що маємо. Купили ж люди в Британії, то була перша ластівка, мабуть забудовник подивився що "піпл хаває" то чом би й не вальнути ще такого добра? Зате ціна зараз приємна, десь 492дол
Щодо затягування з будівництвом, з моїх спостережень, зокрема і з того що Ви неодноразово писали про Моне 3, (як я розумію Моне1,2 здані вчасно) затягують як правило не першу а останню чергу, коли всі гроші вже отримані, прибуток виведений, а тут ще щось треба будувати, тратитись, то вже як тягар. Фокус вже на нових об'єктах, треба захоплювати нові і нові незайняті шматочки, як в грі монополія. Очевидно що на даний час забудовників не особливо хвилюють репутаційні втрати. Якби не купували так активно на котловані то й забудовники собі не змогли б дозволити затягувати будівництво.
Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова Ще двох молодих туристів-киян госпіталізували У п’ятницю, 11 січня, туристи з Києва отруїлися чадним газом в одній з квартир будинку на вул. Дорошенка 65 у Львові. Четверо молодих людей поселилися у квартиру у четвер, 10 січня. У п'ятницю зранку дівчину та хлопця віком 23 та 20 років з діагнозом «отруєння чадним газом» медики доставили у лікарню. Тіла двох інших 21-річних хлопця та дівчини без ознак життя виявили в сусідній кімнаті.
Чадний газ не вперше стає причиною загибелі туристів у Львові. Торік, 2 липня, на вул. Клепарівській, 12, чадним газом отруїлись двоє туристів із Білорусі. Унаслідок отруєння 22-річна дівчина загинула.
Ще один випадок трапився 8 жовтня 2018 року на вул. Гушалевича, 8а, де у квартирі отруїлись чадним газом двоє туристок – громадянка Білорусі та мешканка Одеської області. Жінок вдалось врятувати.
jump написав:Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова Ще двох молодих туристів-киян госпіталізували У п’ятницю, 11 січня, туристи з Києва отруїлися чадним газом в одній з квартир будинку на вул. Дорошенка 65 у Львові. Четверо молодих людей поселилися у квартиру у четвер, 10 січня. У п'ятницю зранку дівчину та хлопця віком 23 та 20 років з діагнозом «отруєння чадним газом» медики доставили у лікарню. Тіла двох інших 21-річних хлопця та дівчини без ознак життя виявили в сусідній кімнаті.
Чадний газ не вперше стає причиною загибелі туристів у Львові. Торік, 2 липня, на вул. Клепарівській, 12, чадним газом отруїлись двоє туристів із Білорусі. Унаслідок отруєння 22-річна дівчина загинула.
Ще один випадок трапився 8 жовтня 2018 року на вул. Гушалевича, 8а, де у квартирі отруїлись чадним газом двоє туристок – громадянка Білорусі та мешканка Одеської області. Жінок вдалось врятувати.
До речі, я коли в тому році у Львові арендував, то мені дуже те ГАЗОВЕ автономне опалення не до смаку було.
Поясню: як похолодало, то чомусь якість газу знизилась. У мене менше 250 кубів на 65 метрів в холодний місяць не виходило. Потім, коли тобі потрібна гаряча вода, то по перше поки вона до ванни добіжить, грієш підлогу, по друге, лиє окроп, поки налаштуєш, за..іпся. А саме класне було, то коли котел посеред зими зломався чи від якості газу, чи від якості води. То був самий кайф!
Висновки, коли буду робити для себе ремонт у Львові, то буду ставить у ванну бойлер. І дублювати газове опалення електрикою, якщо буде можливо.