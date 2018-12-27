Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:48

Долярчик написав: ... і на рахунок тих квартир по 23м2 від ріелу на Левандівці....

- напишу свою суб'єктивну думку:



#ябтамнекупив)) - не ризикнув би, бо:

1) - почну з головного! - зараз справді "стрьомний" час влізати в котловани..... ще й до забудовника, який понабирав об'єктів і не встигає їх вчасно здавати!

2)... локація - трохи дупа .... ще й колія "для повного щастя" неподалік

3)....великий об'єкт! - точно будуть затягувати + конкуренція буде велика...



п. с.

... хоча, саме через локацію я і не брав би там квартиру...

(вже краще парус-смарт - трохи цікавішший по локації! ) ... і на рахунок тих квартир по 23м2 від ріелу на Левандівці....- напишу свою суб'єктивну думку:#ябтамнекупив)) - не ризикнув би, бо:1) - почну з головного! - зараз справді "стрьомний" час влізати в котловани..... ще й до забудовника, який понабирав об'єктів і не встигає їх вчасно здавати!2)... локація - трохи дупа.... ще й колія "для повного щастя" неподалік3)....великий об'єкт! - точно будуть затягувати + конкуренція буде велика...п. с.... хоча, саме через локацію я і не брав би там квартиру...(вже краще парус-смарт - трохи цікавішший по локації! )

Долярчик, з локацією цікава штука виходить, от наприклад на мою суб'єктивну думку локація не така вже погана, мабуть тому що я 12 років прожив поруч того об'єкта, мій будинок навіть видно на задньому плані рендера. Ще пригадую як років 20 тому зраненька стояв там в черзі за молоком для доньки. Так от звідти можна прямо виїхати через Левандівський міст на Городоцьку, якщо відремонтують вул Ген. Курмановича можна буде без жодного світлофору виїхати на Городоцьку за Скнилівським мостом. Ну і будують дорогу з Левандівки через Білогорщу на обїздну. Виглядає що цього року відкриють. Якщо ще зроблять дорогу з Левандівки на Рясне як колись обіцяли це має частково розвантажити перехрестя Левандівка/Шевченка. Правда з такою щільною забудовою швидко доїхати вже ніде немає.Мене більше тут турбує близкість до залізниці, пригадую що з відкритими вікнами нам вночі було навіть чути оголошення на колії ну і як їдуть поїзди. Але то було як звуки з далини, відголоски, і нам навіть подобалось, якось діяло заколисуюче, тутух-тутух-тутухВ цьому ж/к інша справа, там будинки ну зовсім близько від колії, раніше нікому би в голову не прийшло таке. Ну але маємо те що маємо.Купили ж люди в Британії, то була перша ластівка, мабуть забудовник подивився що "піпл хаває" то чом би й не вальнути ще такого добра?Зате ціна зараз приємна, десь 492долЩодо затягування з будівництвом, з моїх спостережень, зокрема і з того що Ви неодноразово писали про Моне 3, (як я розумію Моне1,2 здані вчасно) затягують як правило не першу а останню чергу, коли всі гроші вже отримані, прибуток виведений, а тут ще щось треба будувати, тратитись, то вже як тягар. Фокус вже на нових об'єктах, треба захоплювати нові і нові незайняті шматочки, як в грі монополія. Очевидно що на даний час забудовників не особливо хвилюють репутаційні втрати. Якби не купували так активно на котловані то й забудовники собі не змогли б дозволити затягувати будівництво.