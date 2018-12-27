Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:12

jump написав: Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова Пара 21-річних киян загинула через чадний газ в орендованій квартирі в центрі Львова

Оце жесть! І удар по репутації цілого туристичного Львова. І від цього ніхто не застрахований. Австрійський люкс на Дорошенка! Та він понад 100 років стоїть, і газ там теж років 70 мінімум. Це або газовщики знімали лічильника, або якщо це в кімнаті, трішки переплутали вентканали при ремонті, могли допалювати каміном або п'єцом, бо ж похолоднішало на вулиці.В мене була ситуація з газом 2 роки тому у старому будинку в центрі Львова.Навесні, в квітні здається, газовщики дзвонять що забирають лічильник на повірку. Я пручалася, але в них інструкція що кожних пару років треба повірку робити. Зняли, днів 10 були без лічильника, коли поставили назад, було чути газом, пояснили, що то треба провітрити і все мине. Провітрювали кілька днів, питала орендарів, їм нічого не заважало.Настало літо, відкриті вікна, інші орендарі - все добре аж до осені. Перед початком опалювального сезону провіряю все - це для мене закон. Включаю опалення, чути газ. Я викликала газовщиків ТРИ рази.Перші взяли гроші, докрутили шайбу на лічильнику, написали писульку і поїхали.Другі вже в під'їзді щось крутили біля газової труби. Грошей не давала, писульку видали.Третю бригаду я тримала в себе понад годину, взяла імена всіх, хто був, погрожувала, що не випущу їх з хати поки не зроблять свою роботу так, щоби витоку газу не було. Ця бригада виявилася найдосвідченішою: доставили патлю, закрутили шайби, перевірили в під'їзді всі крани, перевірили всі витяжки і тягу в квартирі, крани на котлі, на плиті. Зробили ніби.Для себе я зробила висновок, що якщо з Львівгазу ще раз візьмуть лічильник на повірку, в мене мають бути дані всіх, хто до нього руки прикладав. А то понабирають рабацяг по оголошенні, і винуватого не знайти. І мені пофіг що в голови правління 500 тис грн зарплати, а в слюсарів по 4500 грн. Свою роботу треба робити відповідально.Цю квартиру я теж здала в оренду, витік газу не обов'язково залежить від ремонту - в мене димохідний котел Viessman двофункційний, італійська газова плита Ardo, фільтри на воду змінюю щомісяця, а витік був з лічильника, на стику з трубою.Газоаналізатор я відключила, бо то така фігня, що або спрацьовує серед ночі без причини або на балконі. Тільки народ шугає.В новобудовах - то саме тільки з тією різницею, що без газоаналізатора в експлуатацію не приймуть.Можна ще застрахувати, але це тільки моральне полегшення.Дивно, що всі ці побутові випадки замовчуються, хоч постійно трапляютьсяКотел старий гріє так само як новий - все залежить від батарей на метри квадратні щоби рахунки були меншими.Ну і в квартирах до 25 метрів газове обладнання ставити не можна по нормах.