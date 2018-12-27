Lambada написав:
Оце жесть! І удар по репутації цілого туристичного Львова. І від цього ніхто не застрахований. Австрійський люкс на Дорошенка! Та він понад 100 років стоїть, і газ там теж років 70 мінімум. Це або газовщики знімали лічильника, або якщо це в кімнаті, трішки переплутали вентканали при ремонті, могли допалювати каміном або п'єцом, бо ж похолоднішало на вулиці.
В мене була ситуація з газом 2 роки тому у старому будинку в центрі Львова.
Як розповідають сусіди, у помешканні був якісний ремонт і нова побутова техніка. Проте стояла стара пічка, через яку й могла статися біда.
«В них пічка стояла. І та пічка була така дуже старовинна, антикварна. Господарі робили ремонт в квартирі, а ту пічку не розібрали. Просто так тримали для краси. Але господар їх попередив, щоб вони ту пічку не включали. А вони взяли і запалили. Він їх попереджав, що пічка є в несправному стані. А вони, видно, змерзли з дороги чи що. І скоріше всього так і сталось», ‒ розповіла сусідка пані Ірина.